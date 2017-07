Sport Plößberg

12.07.2017

12.07.2017

Während des Jahres spielen die "Alten Herren" des SV Plößberg eine Vielzahl von Freundschaftsspielen gegen Mannschaften aus der Region. Durch den Marktrat Jürgen Kraus aus Schönkirch, der selbst aktiv bei den "Alten Herren" dabei ist, kam es vergangenes Jahr zum Kontakt mit den Spielern des SK Hippach aus dem Zillertal. Beim Besuch der Hippacher in Plößberg gab es ein volles Programm. Nicht fehlen durfte ein Freundschaftsspiel mit anschließender Feier am Sportgelände des SV Plößberg. Die 3:0-Niederlage der Plößberger in der jederzeit fairen Begegnung war dabei nicht von Bedeutung. Abschließend ging es weiter zur Beachparty bei den Stiftlandbazis in Schönkirch, wo man das gemeinsame Wochenende gemütlich ausklingen ließ.