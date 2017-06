Sport Plößberg

18.06.2017

Kerstin Schmidt bei den Frauen über 4600 m und Andreas Hecht auf der 9200-m-Distanz setzten die Bestmarken beim 3. Plößberger Weiherlauf, zugleich der 6. Wertungslauf des OVL-Cups 2017.

Nach der Premiere im Vorjahr zählte der 3. Plößberger Weiherlauf heuer zum zweiten Mal zur Serie des Oberpfälzer Volkslauf-Cups. Dabei wurde mit 300 Teilnehmern in der Wertung, davon knapp die Hälfte Kinder unter 15 Jahre, das Vorjahresergebnis (278) klar übertroffen. Lob von allen Seiten gab es für die Mitglieder der Laufgruppe des SV Plößberg, welche die Veranstaltung großartig organisiert hatten.Vorjahressieger Maximilian Zeus, frischgebackener Deutscher Meister im Berglauf, weilte im Trainingslager und war deshalb am Samstag nicht am Start. Damit war der Weg frei für den letztjährigen Zweiten Andreas Hecht. Der Athlet der DJK Weiden dominierte über 9200 Meter und lief in 32:40 Minuten die Tagesbestzeit vor seinen Vereinskollegen Michael Lang (33:41) und Swen Arnold (35:12). Bei den Frauen gab Kerstin Schmidt (Schützenverein Edelweiß Siegritz) den Ton an. Die 24-jährige Sommerbiathletin (11 Mal Deutsche und 28 Mal Bayerische Meisterin) siegte in 17:35 Minuten. Am Wochenende startet Schmidt bei den Sommerbiathlon-Weltmeisterschaften in Suhl.Ergebnisse500 MeterU8 weiblich: 1. Eva Ziegler (SV Plößberg) 2:11 Minuten; 2. Laura Krug (TV Bechtsrieth) 2:19; 3. Léonie Essler (TSV Pleystein) 2:25; U8 männlich: 1. Felix-Finn Mayer 2:08; 2. Fabio Prause (beide SV Plößberg) 2:11; 3. Ferdinand Beierl (DJK Weiden)1500 MeterM8: 1. Max Ziegler 7:08; 2. Toni Lang 7:25; 3. Felix Ziegler (alle SV Plößberg) 7:53; M9: 1. Fabian Huber (SV Plößberg) 6:52; 2. Florian Faltermeier (LLC Marathon Regensburg) 7:02; 3. Leo Trott (SV Plößberg) 7:05; M10: 1. Luis van Brakel (Skivereinigung Amberg) 6:26; 2. Leopold Bausch (TV Vohenstrauß) 6:39; 3. Jonas Wittmann (TSV Friedenfels) 7:07; M11: 1. Max Zimmermann (Lauftreff Neunburg v. W.) 6:12; 2. Gustav Bäumler (DJK Weiden) 6:39; 3. Jakob Breitner (TSV Friedenfels) 6:40W8: 1. Eva Kaßeckert 7:31; 2. Sophie Paukner (beide TSV Friedenfels) 7:33; 3. Annika Dietz (DJK Falkenberg) 7:45; W9: 1. Lenora Orlowski (ohne Verein) 7:00; 2. Lena Zimmermann (Lauftreff Neunburg) 7:04; 3. Anna Müllner (TV Bechtsrieth) 7:10; W10: 1. Luna Rother 6:40; 2. Emma Leinert (beide TV Bechtsrieth) 7:06; 3. Marie Brunner (TV Vohenstrauß) 7:07; W11: 1. Rosina Ritzka (TV Vohenstrauß) 6:41; 2. Melissa Kuhlendahl (LLC Marathon Regensburg) 7:04; 3. Annika Schön (TSV Pleystein) 7:232300 MeterM12: 1. Tim Kiener (SV Plößberg) 10:03; 2. Maximilian Bischof (TSV Friedenfels) 10:14; 3. Marc Schneeberger (Lauftreff Neunburg v. W.) 10:45; M13: 1. Lars van Brakel (Skivereinigung Amberg) 10:07; 2. Felix Breitner 13:29; 3. Jonas Kaßeckert (beide TSV Friedenfels) 14:21; M14: 1. Linus Uschold (SCMK Hirschau) 9:44; 2. Marco Schön (TSV Pleystein) 10:46; 3. Michael Preisinger (SV Plößberg) 11:38; M15: 1. Jonas Mendl (SCMK Hirschau) 8:28; 2. Luca Enslein (TSV Pleystein) 10:18W12: 1. Julia Klein (SCMK Hirschau) 9:55; 2. Magdalena Müller (SV Plößberg) 10:30; 3. Hannah Kausler (SCMK Hirschau) 10:47; W13: 1 Lucy Pekarek 9:43; 2. Anna Braun (beide DJK Weiden) 10:20; 3. Elena Schwanitz (TSV Flossenbürg) 10:28; W14: 1. Miriam Reisenecker (SCMK Hirschau) 9:06; 2. Hanna Haubner (SV Plößberg) 9:30; 3. Andrea Pekarek (DJK Weiden) 9:37; W15: 1. Frederika Uschold (SCMK Hirschau) 9:28; 2. Linda Vogelsang 10:52; 3. Klara Vogelsang (beide LLC Marathon Regensburg) 11:024600 MeterJugend U18 männlich: 1. Jonas Schröter (SCMK Hirschau) 15:37; 2. Felix Wagner (LLC Marathon Regensburg) 15:54; 3. Mathias Arndt (Raiffeisen-Markt Erbendorf) 17:10; U20 männlich: 1. Jonathan Epp (SCMK Hirschau) 15:38; 2. Lukas Trisl (DJK Weiden) 17:02; 3. Lukas Dobner (TSV Pleystein) 22:32Jugend U18 weiblich: 1. Adelina Miller (SCMK Hirschau) 20:57; 2. Larissa König (DJK Gleiritsch) 21:19; 3. Antonia Fehlner (LLC Marathon Regensburg) 21:21; U20 weiblich: 1. Alexandra de Sousa (Domazlice) 18:49; 2. Lena Wiedemann 23:27; 3. Pia Puchinger (beide LLC Mar. Regensburg) 23:40Frauen: 1. Kerstin Schmidt (Schützenverein Edelweiß Siegritz) 17:35; 2. Johanna Zintl (TuS Mitterteich) 19:44; 3. Lea Schwarzensteiner (LLC Marathon Regensburg) 20:15Seniorinnen W30: 1. Bianca Biesler (Wintersportverein Nabburg) 18:59; 2. Sandra Schmid 21:43; 3. Kathrin Ziegler (beide SV Plößberg) 22:01; W35: 1. Doris Mark (TSV Friedenfels) 20:26; 2. Brigitte Klinger (TSV Detag Wernberg) 21:23; 3. Petra Bischof (TSV Friedenfels) 23:28; W40: 1. Michaela Schönberger-Rother (TV Bechtsrieth) 20:24; 2. Ursula Zimmermann (Lauftreff Neunburg v. W.) 21:38; 3. Susi Kroneder-Stoffl (LLC Marathon Regensburg) 21:49; W45: 1. Andrea Gollwitzer (SV Plößberg) 20:21; 2. Kerstin Faget (ohne Verein) 21:17; 3. Tina Bauer (DJK Falkenberg) 21:29; W50: 1. Ruth Gerl (SV Plößberg) 23:09; 2. Andrea Schlosser (LLC Marathon Regensburg) 26:22; 3. Stephanie Sturm (DJK Weiden) 27:15; W55: 1 Helga Markl (TSV Detag Wernberg) 20:06, 2. Gerlinde Glamsch (LLC Marathon Regensburg) 21:37; 3. Johanna Grünauer (OWV Waldthurn) 22:34; W60: 1. Gerlinde Haas (ohne Verein) 24:10; 2. Sabine Wirth (Lauftreff Schwarzenfeld) 24:42Senioren M60: 1. Josef Völkl (TSV Pleystein) 19:13; 2. Manfred Lindhof (Ski-Club Schwandorf) 20:52; 3. Alfred Lippert (Wintersportverein Nabburg) 25:37; M65: 1. Jiri Kralovec (WSV Schönsee) 19:45; 2. Josef Spachtholz (DJK Gleiritsch) 21:08; 3. Ludwig Hecht (SV Pechbrunn) 21:22; M70: 1. Dieter Schuster (SpVgg SV Weiden) 21:34Nordic Walking Männer: 1. Heinrich Rübl (Wasserwacht Plößberg) 37:33; 2. Manfred Zölch 39:02; 3. Fabian Huber (beide SV Plößberg) 46:02; Nordic Walking Frauen: 1. Evi Trisl 35:20; 2. Sonja Huber 36:03; 3. Caroline Faget (alle ohne Verein) 37:43Männer Hobby: 1. Maximilian Forster (Cool Runnings) 18:32; 2. Martin Riedl (WSV Schönsee) 19:23; 3. Markus Preisinger (SV Plößberg) 20:11; Frauen Hobby: 1. Anni Ziegler 22:37; 2. Irmi Würth (beide ohne Verein) 22:47; 3. Katharina Bauer (Wintersportverein Nabburg) 23:019200 MeterMänner: 1 Swen Arnold (DJK Weiden) 35:12; 2. Stefan Höcht (TSV Friedenfels) 35:27; 3. Männer: 1 Swen Arnold (DJK Weiden) 35:12; 2. Stefan Höcht (TSV Friedenfels) 35:27; 3. Maximilian Kraus (SV Plößberg) 37:32; 4. Joachim Kiener 37:54; 5.Tobias Schwarz (beide DJK Gleiritsch) 39:22Senioren M30: 1. Stefan Fröhlich (Martin Weinfurter Training) 42:55; 2. Dominik Kiener (DJK Gleiritsch) 45:05; M35: 1. Andreas Hecht 32:40; 2. Stefan Gmeiner (beide DJK Weiden) 35:36; 3. Peter Schaumberger (TSV Friedenfels) 37:37; M40: 1. Christian Liebl (TSV Detag Wernberg) 37:18; 2. Andreas Staufer (DJK Falkenberg) 37:24; 3. Wolfgang Uschold (SCMK Hirschau) 37:41; M45: 1. Michael Lang (DJK Weiden) 33:41; 2. Josef Fröhlich (Turnschuh-Admins) 38:54; 3. Gerhard Bauer (DJK Falkenberg) 39:58; M50: 1. Thomas Sturm (DJK Weiden) 37:34; 2. Klaus Kastner (TV Thierstein) 38:46; 3. Wolfgang Schleicher (TSV Detag Wernberg) 39:51; M55: 1. Jürgen Steiner 35:56; 2. Rudolf Schenk (beide DJK Weiden) 36:45; 3. Georg Koller (TB Weiden) 39:29