Vermischtes Plößberg

27.07.2017

Von Rauchgasexplosion über Unfall bis hin zum Großbrand reichte das Spektrum bei der Jugendübung. Die jungen Brandschützer aus der Gemeinde üben einsatzbezogen und realistisch.

Nach einer kurzen Begrüßung und dem Beziehen der Gerätehäuser konnte die 24 Stunden andauernde Jugendübung am Freitagnachmittag schon mit Gerätekunde beginnen. Dabei riefen sich die Jugendlichen nochmals ins Gedächtnis, auf welchen Fahrzeugen sich welche Gerätschaften befinden und wo diese zu finden sind. Bei dem diesjährigen Berufsfeuerwehrtag hieß es nur teilweise "Einsatz für die Feuerwehr Plößberg", denn es waren auch die Jugendfeuerwehren aus Schönkirch und Liebenstein mit dabei. Und so konnten mehrere Einsätze zusammen abgearbeitet werden. Nach einer Lehrstunde über das Thema Brennen und Löschen am Plößberger Gerätehaus für alle Wehren starteten die einzelnen Wehren in ihren Einsatzdienst. Als erster gemeinsamer Einsatz stand am Freitagabend ein Flächenbrand in Schönkirch auf dem Plan. Es galt eine lange Schlauchstrecke bis zum Brandherd zu legen, den umliegenden Wald abzuschirmen und das Feuer zu bekämpfen. Neben zahlreichen Einsätzen wie Fahrbahnreinigungen, Brandmeldeanlagen-Alarmen, Verkehrsunfällen und der Rettung von verletzten Personen, die die Jugendfeuerwehren eigenständig abarbeiteten, war am Samstagvormittag eine Stunde "Erste-Hilfe-Ausbildung" auf dem Programm. Bei der Abschlussübung auf einem Bauernhof, bei der üblicherweise keiner trocken nach Hause kommt, musste man einen angenommenen Brand des Sägewerks bekämpfen. Im Anschluss daran galt es, alle Fahrzeuge zu säubern, Gerätschaften zu überprüfen, Schläuche zu reinigen und die Fahrzeuge wieder vollständig einsatzbereit zu machen, damit im Ernstfall wieder alles an Ort und Stelle ist.