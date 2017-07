Vermischtes Plößberg

16.07.2017

5

0 16.07.2017

Schönkirch. Kein Zweifel, diese 5. Schönkircher Gewerbeschau war die Beste, was die Besucherzahlen betrifft. Denn von Beginn an kamen die Besucher aus der gesamten Region, um durch die Stände der Fieranten und Anbieter zu schlendern. Den Besuchern wurde am gestrigen Sonntag ein vielfältiges Angebot, von Autos und Traktoren bis hin zu Quads, Fahrrädern oder auch Haushaltsreinigungsmittel und vieles mehr geboten. Zudem lud Möbel Hösl zum verkaufsoffenen Sonntag ein (weiterer Bericht folgt). Bild: kro