Vermischtes Plößberg

02.06.2017

02.06.2017

Musik ist mein Zuhause: Das Motto des Aktionstags "Musik in Bayern" erfüllen die Kinder der Grundschule Plößberg mit Leben.

Alle Grund- und Förderschulen waren vom Kultusministerium zur Teilnahme an diesem Aktionstag eingeladen worden. Das Ziel: Kinder sollen gemeinsam singen und musizieren. Die Bayerische Landeskoordinierungsstelle fördert mit dem Aktionstag die Zusammenarbeit zwischen Kindertageseinrichtungen, Schulen und Vereinen.Die zweite und vierte Klasse in Plößberg hatten dazu die Vorschulkinder aus der Kita Regenbogen in Beidl eingeladen. Über 80 Kinder musizierten und tanzten über eine Stunde lang gemeinsam im Mehrzweckraum der Grundschule. Rita Reitinger hatte mit der zweiten und vierten Klasse verschiedene Lieder zum Mitmachen eingeübt. So ging es gleich mit einem Begrüßungsreigen los. Dann folgten einige lustige Mitmachlieder. Die vierte Klasse tanzte zusammen mit den Vorschulkindern zum Lied "Bella Bimba". Spaß machte auch allen das Sommerlied mit einem Text von Astrid Lindgren, das die Schüler der vierten Klasse sangen, wobei sich die anderen Kinder dazu im Kreis bewegten. Ein lustiges Lied war auch das Lied vom "Sprungbrettl". Es folgten das "Lied am Teich" und "Tierpark für die Ohren" sowie "Es war eine Mutter, die hatte vier Kinder". Die vierte Klasse steuerte auch ein englisches Lied bei und tanzte zum Schluss noch zum bekannten Lied "Wir sind Kinder" von Rolf Zuckowksi.