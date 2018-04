Vermischtes Plößberg

03.04.2018

4250

Dürnkonreuth. Die Fahrt mit seinem Zweirad nahm für einen jungen Mann am frühen Dienstagmorgen ein tragisches Ende. Auf dem Weg von Iglersreuth kommend Richtung Tirschenreuth prallte der Motorradfahrer gegen einen Personenwagen und zog sich dabei tödliche Verletzungen zu.

Der Fahrer des VW Golf wollte von Dürnkonreuth kommemnd nach links in die Hauptstraße einbiegen und hatte dabei wohl den jungen Mann auf seinem Leichtkraftrad übersehen, so die Ermittlungen der Polizei. Feuerwehren aus den umliegenden Orten waren zum Rettungseinsatz ausgerückt und konnten den Zweiradfahrer, der unter dem Wagen eingeklemmt war, aus seiner Lage befreien.Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte leistete ein nachfolgender Autofahrer vorbildlich Erste Hilfe. Schnell waren dann auch die „Helfer vor Ort“, der Notarzt und der Rettungswagen am Unfallort. Doch die Reanimation des Verunglückten hatte letztlich keinen Erfolg, der junge Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Damit verzeichnet die Statistik im Landkreis den ersten Zweiradfahrer in diesem Jahr, der einen Zusammenstoß mit einem Personenwagen mit dem Leben bezahlen musste. Zur Klärung des Vorfalls wurden auch der Staatsanwalt und ein Gutachter eingeschaltet.