Vermischtes Plößberg

23.07.2017

7

0 23.07.2017

Der Kapiteljahrtag des Dekanats Tirschenreuth ist ein fester Termin in der Jahresplanung aller Pfarreien. Wie bereits berichtet, sind dazu regelmäßig alle Mitarbeiter und Gläubigen des Dekanats eingeladen, um in großer Gemeinschaft zusammen die heilige Eucharistie zu feiern. Gastgeber war heuer, ein Jahr vor dem 100. Jubiläum der Kirche St. Georg in Plößberg, die Pfarreiengemeinschaft Beidl-Plößberg.

Das bedeutet Einheitsübersetzung Dem Gottesdienst schloss sich eine Dekanatsversammlung zum Thema "Die neue Einheitsübersetzung" an. Dr. Reinhold Then von der Fachstelle Bibelpastorale Arbeit der Diözese Regensburg referierte über die Entstehung, einige Veränderungen und den Einsatz der neuen Übersetzung in der Liturgie. Er bedauerte, dass zwar die Bibel bereits zu erwerben sei, allerdings die Lesebücher für die Liturgie erst in einem guten Jahr druckreif seien. Then wies darauf hin, dass Einheitsübersetzung nicht bedeute, sie würde von der katholischen und evangelischen Kirche gleichermaßen verwendet. Die evangelische Kirche besinne sich bei ihrer Fassung der Bibel wieder mehr auf den Luthertext. Einheitsübersetzung bedeute, dass in der Liturgie, zu Hause, bei Bibelabenden und im Religionsunterricht die gleiche, einheitliche Fassung des Wortes Gottes verwendet werden solle. (flt)

Bereits mit der Vesper, dem liturgischen Abendgebet der Kirche, begann der Kapiteljahrtag für die Priester und pastoralen Mitarbeiter. Auch einige Gläubige aus Plößberg waren gekommen, um diese Form des Gebetes mitzuerleben. Mit großem feierlichem Einzug begann am Abend der Festgottesdienst anlässlich des Kapiteljahrtags. Angeführt wurde die Prozession von der einzigen kirchlichen Gruppe mit Fahnenabordnung, der Legio Mariae aus Tirschenreuth, zusammen mit den Plößberger Ministranten. Ihnen folgten die pastoralen Mitarbeiter mit den etwa 20 mitfeiernden Priester.Zur Begrüßung freute sich Dekan Thomas Vogl, dass es zumindest einmal jährlich einen Termin gibt, zu dem sich die betende, singende und glaubende Gemeinschaft der Christen im Dekanat trifft und gemeinsam Gottesdienst feiert. Der Dekan begann seine Predigt mit einem Zitat von Bertolt Brecht auf die Frage, welches Buch bei ihm den größten Eindruck erweckt habe: "Sie werden lachen: die Bibel." Auch wenn viele meinten, die Bibel sei kalt und nur von Strafe und Not gefüllt, so sehe er in der Bibel ein Beispiel für konkrete Nächstenliebe und sie fordere zum konkreten Handeln auf, so Brecht weiter. Dies unterstrich der Dekan. Gottes Wort solle nicht nur beeindrucken, sondern es sollte ins Herz eingeprägt sein. "Dafür ist es allerdings wichtig, die Schrift zu kennen." Die neue Einheitsübersetzung wäre eine Möglichkeit, sich wieder neu mit der Bibel auseinanderzusetzen, denn durch sie sei das Wort Gottes lebendig und es entwickle sich weiter.Dekan Vogl dankte allen am Gottesdienst Beteiligten. Ein besonderes Lob galt dem großen Chor, der die komplette Empore füllte. Eigens für diesen Anlass hatten sich die drei Kirchenchöre aus Beidl, Stein und Plößberg unter der Leitung von Florian Löw zusammengetan. Unterstützt von einigen Streichinstrumenten erfüllten sie die Kirche mit hervorragenden musikalischen Beiträgen.