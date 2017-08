Vermischtes Plößberg

09.08.2017

7

0 09.08.2017

Beim Brand im Sägewerk schrillen alle Alarmglocken. Doch der Ernstfall würde die Feuerwehren nicht unvorbereitet treffen. Beim "Training" vor Ort beeindruckten die Helfer mit routiniertem Vorgehen.

Betzenmühle. Martinshorn und Blaulicht im ganzen Gemeindegebiet und darüber hinaus lassen die Bewohner hellhörig werden. 19 Feuerwehrautos und ein Rettungswagen mit 120 Einsatzkräften fahren in Richtung Sägewerk "Betzenmühle". Zum Glück handelte es sich nur um eine großangelegt Einsatzübung für die Feuerwehren und den Rettungsdienst. Am Samstagmittag erhielten 13 Feuerwehren das Einsatzstichwort "Brand Industrie - Sägewerk Ziegler Betzenmühle". Wenige Minuten später trafen die ersten Kräfte am Einsatzort ein. Die Lage stellte sich wie folgt dar: Eine Lagerhalle für Trockenholz steht in Flammen. Das angrenzende Werk 4 mit einer größeren Holzlagerfläche muss geschützt werden. Um eine solche Riegelstellung aufzubauen, bedarf es einer unerschöpflichen Wasserquelle, aus der mit Pumpen über eine längere Schlauchstrecke Wasser zur Einsatzstelle kommt. In diesem Fall war der "Kalksee", ein Auslaufbecken des Staudamms, die Wasserquelle. Nachdem diese Wasserversorgung stand, konnte eine Riegelstellung mit mehreren Strahlrohren und zwei Drehleitern aus Tirschenreuth und Neustadt aufgebaut werden. Im Anschluss an die Übung wurden durch die anwesenden Kreisführungsdienstkräfte und die jeweiligen Abschnittsleiter sämtliche Auffälligkeiten besprochen, um in Zukunft noch schlagkräftiger und schneller zu sein. Ein Dank ging an die Familie Ziegler, die diese Einsatzübung ermöglichte. Zum Abschluss bedankte sich der Besitzer bei der Feuerwehr und betonte wie wichtig es ihm sei, dass die Feuerwehren sich für seinen Betrieb interessieren und hier auch üben.Zur Einsatzübung eilten folgende Feuerwehren: Bärnau, Beidl, Floss, Hohenthan, Lengenfeld bei Tirschenreuth, Liebenstein, Neustadt an der Waldnaab, Plößberg, Schönficht, Schönkirch, Schwarzenbach, Tirschenreuth und Wildenau.