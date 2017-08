Vermischtes Plößberg

03.08.2017

Als zentraler Punkt bot sich das Dorf als Ziel der Sternwallfahrt an. Und so machten sich Gläubige aus allen vier Kirchorten auf den Weg und feierten später gemeinsam Gottesdienst.

Eine größere Freude hätten Sie mir nicht bereiten können, als dass über 300 Gläubige aus den beiden Pfarreien gemeinsam hier feiern. Pfarrer Thomas Thiermann

Schönthan. Ohne die Bildung der Pfarreiengemeinschaft hätte es in Schönthan vermutlich keinen Gottesdienst gegeben. Doch seit Pfarrer Thomas Thiermann in den Pfarreien wirkt, überlegte man sich eine große Gemeinschaftsaktion. Die Idee mit der Sternwallfahrt war schon länger vorhanden. Es fehlte nur an einem passenden Termin. Vor allem wettertechnisch war der Zeitpunkt nun günstig. Gläubige aus allen Gemeindeteilen strömten zusammen, dass der Altar, Bänke und alles Nötige für den Gottesdienst bereitstanden. Morgens um 9 Uhr starteten die Wallfahrer an allen Kirchen zum gemeinsamen Ziel. Nacheinander kamen die Gläubigen aus Beidl und Stein an, die Wallfahrer aus Plößberg und Schönkirch schlossen sich unterwegs zusammen und kamen pünktlich um 10 Uhr gemeinsam mit dem Pfarrer in Schönthan an. Vor allem ältere Leute kamen mit dem Auto direkt hin, um das Gemeinschaftserlebnis feiern zu können. Gleich zu Beginn bedankte sich Pfarrer Thiermann bei allen Mitfeiernden: "Eine größere Freude hätten Sie mir nicht bereiten können, als dass über 300 Gläubige aus den beiden Pfarreien gemeinsam hier feiern." In den Lesungen und der Predigt legte der Pfarrer sein Hauptaugenmerk auf die Pfarreiengemeinschaft. Sie wäre wie eine Arztpraxis. Ein Arzt könne bei jeder Krankheit versuchen zu heilen. "Unserer Pfarreiengemeinschaft scheint es gut zu gehen. Aber wenn wir etwas genauer hinsehen, dann gilt es noch einige Punkte zu verbessern." Gemeinschaft lasse sich somit noch schöner und intensiver leben. "Der Arzt ist Jesus Christus. Allerdings ist der Arzt machtlos ohne seine Helfer." Diese Helfer sollten alle Gläubigen der Pfarreiengemeinschaft sein, "... indem sie Ideen einbringen und Neuerungen offen gegenüberstehen und ausprobieren", versuchte Pfarrer Thiermann den Mitfeiernden klar zu machen: Die Pfarreiengemeinschaft müsse mit Leben erfüllt werden. Nach dem Gottesdienst kümmerten sich wiederum Helfer aus allen Teilen der Pfarreiengemeinschaft wieder darum, dass einem gemütlichen Ausklang mit Grillspezialitäten und bei erfrischenden Getränken nichts im Wege stand.