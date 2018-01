Vermischtes Plößberg

12.01.2018

"Ein 150-jähriges Jubiläum muss ordentlich gefeiert werden", so die Meinung bei der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr. Über die bisherigen Pläne informiert Festleiter Reinald Roderer.

Zwei Großbrände und mehrere Verkehrsunfälle "Mit durchschnittlich etwas mehr als einem Einsatz pro Woche mussten wir Aktiven wieder viele Einsatzstunden leisten. Dazu kommt noch eine Vielzahl von Übungsstunden," berichtete Kommandant Christian Zölch. Viele Kameraden waren zusätzlich bei Aus- und Fortbildungsveranstaltungen sowie bei privaten Seminaren. Wegen des Alarmierungszusammenschlusses mit der Nachbarfeuerwehr Schönkirch und durch die Unterstützung einiger Kameraden aus Schönkirch und Hohenthan ist die Schlagkraft der Feuerwehr derzeit sehr hoch. Um die auf diesem Niveau zu halten, sei in Zukunft ein Zuwachs bei allen Altersstufen nötig. Besonders Personal, das große Lastwagen fahren darf, sei von Vorteil.



Zölch bedankte sich bei Bürgermeister Lothar Müller für die gute Zusammenarbeit. Er zeigte aber auch nochmals auf, dass in nächster Zeit eine Regelung für die Führerscheine gefunden werden muss. Auch auf den erhöhten Arbeitsaufwand und Platzbedarf der Feuerwehr in Zukunft wies er dabei hin. Dank ging an die Gemeinde für die Unterstützung bei einigen Umbauarbeiten im Gebäudeinneren.



Für weitere Verbesserungsarbeiten an der Fassade und Erneuerungen der Toiletten im Obergeschoss könnte es laut Bürgermeister Lothar Müller bald positive Meldungen geben.



Jugendwart Christian Trißl berichtete, dass die Anzahl der Jugendfeuerwehrler konstant bleibt. Den zwei Aufrückern in die aktive Wehr stehen zwei Neulinge gegenüber. Als Höhepunkt bezeichnete er den Berufsfeuerwehrtag. Er würde sich freuen, wenn beim nächsten Mal alle Ortsteilwehren beteiligt wären. Nebenbei standen wieder zwei Abnahmen und der Wissenstest auf dem Plan, die alle Teilnehmer mit Bravour meisterten. Mit der Bitte an die Jugendlichen, fleißig dabei zu bleiben und Werbung für weiteren Nachwuchs zu machen, endete sein Bericht. (flt)

Zunächst gedachten die Brandschützer der acht verstorbenen Mitglieder des vergangenen Jahres. Ein besonderes Gedenken widmeten sie Ehrenkommandant Hans Schiener, der vergangenes Jahr erst zum Ehrenvorsitzenden ernannt worden war. In einem kurzen Rückblick auf die drei Jahrzehnte seines Wirkens erwähnte Vorsitzender Florian Trißl unter anderem die Beschaffung von sieben Fahrzeugen sowie die Einweihung des Feuerwehrhauses. "Seine selbst geschnitzte Floriansfigur in der Floriansstube wird noch lange an ihn erinnern." Der Vorsitzende blickte anschließend auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Ein Höhepunkt war der Florianstag. Neben dem Einsatz- und Übungsdienst der aktiven Wehr opferten die Brandschützer viel Zeit für die Teilnahme an Veranstaltungen in der Gemeinde.Pfarrer Thomas Thiermann brachte den Kameraden eine humorvolle Geschichte zur "Schöpfung des Feuerwehrmannes und der Feuerwehrfrau" näher. Er wünschte sich, den Einsatzkräften dankbar zu sein und niemanden in seiner ehrenamtlichen Tätigkeit zu behindern. Im Bericht über das Jubiläum stellte der Vorsitzende Festleiter Reinald Roderer vor. Unter seiner Leitung plant der Festausschuss seit April 2017 die Details zum anstehenden Fest. Roderer gab bekannt, dass das Fest von 28. bis 30. Juni 2019 auf der Wiese am Ortseingang aus Richtung Tirschenreuth kommend abgehalten wird. Für den Freitagabend wurde bereits die Band "HWO", für Sonntag die Pirker Blechmusik angeheuert. Am Sonntag steht neben Kirchenzug, Festgottesdienst und Festzug eine Gewerbeschau auf dem Programm. Hubschrauberrundflüge werden ebenfalls geplant. Neben dem Programm stellte Roderer den Festausschuss, die Festdamen und das Team der Festzeitschrift vor. Er appellierte an die Mitglieder, zum Fest zusammenzuarbeiten. Nach einem Ausblick auf das aktuelle Vereinsjahr dankte Trißl allen, die die Feuerwehr unterstützen - sei es durch aktive Mitarbeit, durch Sachspenden oder finanzielle Mittel, oder durch die Hilfe bei diversen Festen. Mit dem Leitspruch "Retten, löschen, bergen, schützen - Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr" endete die Versammlung.