26.11.2017

Es wird gesungen, getanzt und gemeinsam gebetet. Der Kreisjugendring feiert das 70-jährige Bestehen. Mit dabei Ministerin Emilia Müller. Die Festredner finden nur lobende Worte.

Christlich geprägt

Wenn der Kreisjugendring Tirschenreuth ruft, dann bin ich da. Ministerin Emilia Müller

Stolzer Landrat "Mir liegt die Jugend sehr am Herzen", hob Landrat Wolfgang Lippert hervor und zeigte sich stolz darauf, dass sich der KJR an den traditionellen Werten orientiere. Lippert stellte unter anderem das grenzüberschreitend agierende Jugendmedienzentrum T1 heraus. Weiter freute es den Landrat, dass das aktuelle Projekt "Houst a Hirn, lousd as Handy lieng" sogar im Innenministerium für Aufmerksamkeit gesorgt habe. Lippert berichtete, das Ministerium denke darüber nach, dieses in Tirschenreuth entwickelte Projekt, das Autofahrer humorvoll vor dem Telefonieren beim Fahren warnt, bayernweit einzuführen. Lippert lobte den KJR-Chef: Jürgen Preisinger gelinge es, zukunftsorientiert die aktuell wichtigen Jugendthemen anzusprechen. (ubb)

Gleich zwei große Veranstaltungen hatte der Kreisjugendring Tirschenreuth am Freitag zu stemmen. War es zuerst die Pflicht mit der Herbstvollversammlung, folgte eine Stunde später die Kür. Denn kaum war die Vollversammlung beendet, bat KJR-Vorsitzender Jürgen Preisinger die Gäste zur KJR-Geburtstagsfeier. Dieser Einladung folgten alle gerne, zumal ein schönes Programm mit viel Action, Redebeiträgen und einem Imbiss wartete. Zudem war zu diesem Zeitpunkt bereits der wichtigste Ehrengast, Staatsministerin Emilia Müller, vor Ort. Sie setzte sich zu Landtagsabgeordnetem Tobias Reiß, Landrat Wolfgang Lippert, Plößbergs Bürgermeister Lothar Müller, Bürgermeister Franz Stahl aus Tirschenreuth und Matthias Fack, Präsident des Bayerischen Jugendrings.KJR-Vorsitzender Jürgen Preisinger begrüßte im voll besetzten Kultursaal Vertreter der Behörden, Jugendorganisationen sowie die eigenen Mitstreitern. Ihn freute es, dass auch der frühere Landrat Karl Haberkorn, Vertreter des Jugendamtes, Kollegen der Kreis- und Stadtjugendringe Neustadt, Regensburg und Weiden, Schulrektoren sowie Ehrenvorsitzender Gerhard Kraus zu Gast waren.Mit geistigen Impulse erinnerten Doris Kick, Barbara Schönauer und Thomas Vitzthum an die christlich geprägte Jugendarbeit und baten um eine gemeinsame Andacht im Gebet. Danach ließen die ökumenischen Akteure das "70 Jahre alte KJR-Herz" in einem netten Sketch jugendlich schlagen. Stolz präsentierte Preisinger die vielen KJR-Aktionen von einst und heute, darunter die Hilfe für Tschernobyl-Kinder nach der Explosion des Kernreaktors vor über 30 Jahren. Als sein wichtigstes Anliegen in der Jugendarbeit nannte er die Vorbildfunktion. "Kinder können gar nicht anders werden, als wir es ihnen vormachen", unterstrich er mit einem Zitat von Karl Valentin.Glückwünsche von Herzen gab es von der Staatsministerin für Arbeit und Soziales, Familie und Integration. "Wenn der Kreisjugendring einlädt, bin ich da", sagte Emilia Müller. Sie lobte das 70-jährige Engagement und die damit verbundene, hervorragende Arbeit in höchsten Tönen. Der KJR bereichere den Landkreis sehr. Sie bedankte sich auch beim Landratsamt und den Kommunen für die geleistete Jugendarbeit. Als unschätzbar hohen Beitrag in Zeiten, in denen die Demokratie auf dem Prüfstand stehe, nannte sie die herausragende politische Jugendbildung im Landkreis Tirschenreuth. Matthias Fack, Präsident des Bayerischen Jugendrings, zollte dem Kreisjugendring Tirschenreuth hohen Respekt. In Tirschenreuth lebe eine bunte Gesellschaft, Populismus habe keinen Platz. Ihm werde nicht bang um weitere 70 erfolgreiche Jahre. Natürlich gab es für den KJR auch Geschenke, die Jürgen Preisinger unter anderem von Landrat Wolfgang Lippert in Form eines Schecks über 1000 Euro, vom Jugendamt und von den KJR-Kollegen aus Weiden, Neustadt und Regensburg überreicht wurden. Mit atemberaubender Akrobatik beendete die Tanzgruppe Phönix vom TuS Mitterteich den offiziellen Teil der KJR-Jubiläumsfeier.