Vermischtes Plößberg

29.01.2018

3

0 29.01.2018

Liebenstein. Unfallflucht auf einem Werksgelände: Am Freitag zwischen 14 und 18 Uhr fuhr der unbekannte Fahrer einer Sattelzugmaschine mit Auflieger auf das Werksgelände in Liebenstein und touchierte einen geparkten Pkw. Der Fahrer floh und hinterließ am Wagen einen Schaden von rund 3000 Euro.