Vermischtes Plößberg

01.12.2017

Der mutmaßliche Autodieb aus Litauen, der sich am Mittwoch bei Plößberg eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei lieferte und einen rund 50 000 Euro teuren BMW M 6 zu Schrott fuhr, ist in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert worden. Nach Rücksprache mit den für den Entwendungsort zuständigen Kollegen und der dortigen Staatsanwaltschaft wurde er am Donnerstag vor den Ermittlungsrichter am Amtsgericht in Weiden geführt. Dieser sah den Mann als dringend tatverdächtig an, den BMW entwendet zu haben, und erließ einen Untersuchungshaftbefehl. Das Auto stellte die Polizei sicher. Der gestohlene Wagen war mit einem Keyless-System ausgestattet und stand im Rhein-Lahn-Kreis in Rheinland-Pfalz frei zugänglich nahe der Wohnung des Besitzers. Am Mittwoch gegen 7.30 Uhr zeigte der Besitzer den Diebstahl an. Die länderübergreifenden Ermittlungen zu möglichen Hintermännern der Tat dauern an.