Netzwerk für Nagaland

Vermischtes Plößberg

11.06.2017

Seit vielen Jahren leistet Walter Rinderer aus Beidl Entwicklungshilfe in Indien. Er weiß, dass nur Hilfe zur Selbsthilfe Erfolg bringt. Jetzt will er ein soziales Netzwerk einrichten, um möglichst viele Menschen anzusprechen. Thomas Franz, Chef der "C3"- Marketingagentur ist ihm dabei behilflich.

Selbst bauen und warten

Ressourcen vorhanden

Strukturen schaffen

Beidl/Plößberg. "Die Menschen in Entwicklungsländern benötigen nicht unsere Almosen. Sie brauchen unsere Kompetenz, um ihre eigenen Fähigkeiten zu entwickeln, ihre Eigeninitiative zu stärken, um so ihre Lebenssituation selbst zu verbessern". Das ist das Resumee von Walter Rinderer, der eigene Erfahrungen in Indien im Nagaland in der Provinz Dimapur bei den Zubzas gesammelt hat (wir berichteten mehrmals).Monatelang lebte er bei den Menschen dort, um sie in der Weise voranzubringen. Heute weiß er: "Man muss dabei von ganz unten anfangen." Einiges hat gut funktioniert, anderes weniger. Schulen wurden mit Photovoltaik-Technik ausgerüstet, Wasserleitungen wurden gelegt und Kunststoffe gesammelt, um sie später zu recyclen.Alles funktioniert gut, solange Rinderer selbst oder einer seiner Mitstreiter vor Ort ist. Ansonsten laufen die Dinge solange, bis etwas kaputt wird und repariert werden muss. Ein einziger Pater ist vor Ort, der flickt, näht und auch einigermaßen in der Lage ist, auch mal eine defekte Photovoltaik-Anlage instand zu setzen.Der Beweis für Rinderer, dass Neuerungen nur funktionieren, wenn die Menschen dort selbst in der Lage sind, Dinge zu bauen und zu warten. Nur so wäre eine dauerhafte Verbesserung der Lebenssituation sicherzustellen. Die neueste Idee des Entwicklungshelfers ist, ein soziales Netzwerk für Nord-Ost-Indien zu etablieren. "Ich habe keine Ahnung von solchen Dingen und habe deshalb versucht, kompetentere Menschen in dieser Hinsicht ins Boot zu holen". Ein wichtiger Ansprechpartner für ihn ist Thomas Franz, Chef der "C3"-Marketingagentur in Tirschenreuth. Als der von Walterer Rinderer gefragt wurde, ob er sich eine Zusammenarbeit vorstellen kann, war er sofort dabei. Mit ihm hat Rinderer einen äußerst kompetenten Mitstreiter gefunden, wenn es um Internet und Netzwerkarbeit geht.Rinderer könnte sich zum Beispiel vorstellen, dass Schulabgängern und Studenten aus Indien eine Ausbildung in Deutschland ermöglicht wird. Das Erlernte sollen sie dann anschließend in ihrer Heimat zum Wohle aller umsetzen. Er stellt sich vor, ein Gründerzentrum vor Ort zu etablieren. Das könne helfen, Arbeitsplätze zu schaffen, die Infrastruktur zu verbessern und dazu beitragen, dass sich die Menschen aus eigener Kraft ein qualitativ besseres Leben aufbauen können.Als wichtigstes Ziel nennt er eine Wasserversorgung für alle. In manchen Dörfern gebe es oft monatelang kein Trinkwasser obwohl in den Bergregionen genügend vorhanden ist. Deshalb sollten zuallererst Spengler und Installateure mit Schwerpunkt Pumpenwesen ausgebildet werden. Die Stromversorgung mit alternativen Energien steht als zweiter Punkt auf der Hilfsagenda. Deshalb auch die Ausbildung von Elektrikern mit Schwerpunkt Photovoltaik."Sonnenenergie gibt es im Überfluss, doppelt so viele Sonnenstunden wie hier", weiß Rinderer. Aber letztendlich habe alles nur Sinn, wenn die Leute das selber bauen und verstehen, denn nur dann könnten sie auch richtig damit umgehen. Natürliche Ressourcen seien reichlich vorhanden. Die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) und die Ausländische Handelskammer in Kalkutta mit der deutschen Regionaldirektorin Sabina Pandey hätten bereits Unterstützung zugesagt. Das Weidener Arbeitsamt will sich dafür einsetzen, Schulabgänger und Studenten aus dem Nagaland hier in Ausbildung zu bringen und Unterkünfte zu finden.Thomas Franz sagte seine Unterstützung in der Weise zu, dass er die notwendigen Strukturen für ein Netzwerk schaffen wird und das entsprechende Know-how an den Koordinator und die Leute weitergibt, die sich dazu bereiterklären, das Netzwerk zu etablieren.Der Job von Thomas Franz ist es jetzt, die Netzwerkidee in die Öffentlichkeit zu bringen, möglichst viele Medien, Online und Print, auf eine organisatorische Ebene zu heben. Wer sich in irgendeiner Weise daran beteiligen will oder selbst in Indien tätig werden will, meldet sich am besten telefonisch bei Walter Rinderer, unter 09636/91164.