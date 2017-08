Vermischtes Plößberg

16.08.2017

16.08.2017

Wandern liegt im Trend und besonders begehrt sind die alten Steige und Hohlwege, von denen es nicht mehr viele gibt. In einer gemeinsamen Aktion haben nun OWV und Bürgerinitiative Plößberg den alten Buchnerweg im Geißbachtal östlich des Naherholungsgebiets "Großer Weiher" wieder instand gesetzt.

Der Weg war ursprünglich von Forstmeister Buchner als Verbindung zum OWV-Schutzhaus Silberhütte angelegt worden und drohte in der Vergangenheit mehrmals zuzuwachsen und an einigen Stellen sumpfig zu werden. Nun zeigt er sich wieder frei geschnitten, frisch gemäht und gut passierbar. Die feuchten Stellen sind durch Holzbohlen überbrückt. Für alle, denen die breiten Forststraßen zu langweilig sind, bietet sich hier ein einmaliges Naturerlebnis. Da die Silberhütte derzeit nicht bewirtschaftet ist und damit als Einkehrmöglichkeit am Ende des Buchnerwegs ausfällt, haben sich die beiden Plößberger Vereine eine vier Kilometer lange Rundwanderung mit Ausgangs- und Endpunkt an der Weiherklause ausgedacht. Man folgt der rot-weiß-roten Markierung vom Großen Weiher ins Geißbachtal, dann zwei Kilometer bachaufwärts bis eine alte Granitbrücke über den Bach führt. Kurz darauf kommt man an eine Kreuzung von der aus man auf dem Glashüttenweg wieder Richtung Plößberg zurückkehrt. Sowohl am Campingplatz als auch an der Weiherklause hängt eine entsprechende Karte aus. An beiden Orten kann man sich bei den Wirtsleuten auch ausführliche Wegbeschreibungen abholen. Mit dem Buchnerweg bietet sich dem Wanderer eine fast schon skandinavisch wirkende Naturlandschaft des Plößberger Waldes. "Genießen Sie den Zauber eines 80 Jahre alten Wanderwegs", laden Bürgerinitiative und Waldverein ein.