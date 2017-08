Pfarrfest: Erlös für neue Orgel

Vermischtes Plößberg

04.08.2017

04.08.2017

Die Orgel spielt noch. Die Betonung liegt auf "noch". Organist Florian Löw ist froh, dass sie in letzter Zeit zuverlässig war. Es gab aber auch schon Ausfälle oder hängende Töne während des Gottesdienstes. Aus diesem Grund gibt es den Orgelbauverein, der sich um die Beschaffung einer neuen Orgel kümmert. Um das Vereinsvermögen aufzubessern, laden die Gremien der Pfarrei zusammen mit dem Orgelbauverein am Sonntag, 6. August, zum Pfarrfest an der katholischen Kirche ein. Ab 14.30 Uhr gibt's Kaffee und Kuchen, Spezialitäten vom Grill und erfrischende Getränke. Der Erlös kommt dem Orgelbauverein zu Gute.