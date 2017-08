Vermischtes Plößberg

11.08.2017

16

0 11.08.201716

In den Oberpfälzer Jura zwischen Neumarkt und Sinzing an der Donau führte die diesjährige Fahrradtour des OWV Plößberg. 30 Teilnehmer bestiegen am Morgen den Reisebus mit Fahrradanhänger.

In Batzhausen startete die Tour zunächst ins drei Kilometer entfernte Finsterweiling und zum "Schwarze Laber Radweg". Auf Feld- und Waldwegen, der Radweg verläuft auf fast der ganzen Strecke auf dem "Main-Donau-Wanderweg", ging es durch das weitläufige Tal an Lupburg und Parsberg vorbei Richtung Beratzhausen. Die Schwarze Laber schlängelt sich bis zur Mündung in die Donau in ihrem natürlichen, fast unberührten Flussbett. Es wechseln sich bunte Blütenmeere in den Talwiesen, geheimnisvolle Moore und sonnige Talhänge mit ihren artenreichen Magerrasen und Wacholderbüschen ab.Nach Wieselbruck zweigt der Radweg vom "Main-Donau-Wanderweg" ab und auf einer rund zwei Kilometer langen Steigung erreichten die Radler den Ort Hardt, mit einer herrlichen Aussicht über die Höhenzüge des Oberpfälzer Jura. Fünf Kilometer erstreckte sich die Abfahrt dann nach Beratzhausen. Nach 30 Kilometern erreichte die Gruppe gegen Mittag das Gasthaus Friesenmühle, wo eine längere Rast eingelegt wurde. Über Gleislmühle, den Markt Laaber mit der beeindruckenden Burganlage und Hartlmühle ging es danach weiter nach Eichhofen. Dort ist die Schwarze Laber breiter, hat aber an ihrer Natürlichkeit nichts verloren. Im Brauereigasthof Eichhofen (mit Schloss) folgte eine Kaffeepause. Über Schönhofen und Alling führte der Radweg durch die wunderschöne Juralandschaft, die für jeden Karl-May-Film eine hervorragende Kulisse abgeben würde. An der Poschenrieder Mühle bei Bruckdorf (eine der letzten noch in Betrieb befindlichen Mühlen) vorbei erreichte die Gruppe schließlich nach rund 60 Kilometern Sinzing. Dort wurden die Fahrräder im Anhänger verstaut und zur Heimreise in den Bus umgestiegen. Die Teilnehmer waren sich einig, dass die Strecke durch das Tal der Schwarzen Laber zu den schönsten Radwegen in der Oberpfalz gehört.