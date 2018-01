Vermischtes Plößberg

Plößberg/Püchersreuth. Ohne ehrenamtlichen Einsatz läuft es auch in der Kirche nicht rund. Deshalb waren die Mitarbeiter der evangelischen Kirchengemeinden Püchersreuth, Wildenau und Plößberg zu einem Dankeschön-Abend in das Gemeindehaus in Püchersreuth eingeladen. Rund 40 Gäste fanden einen für die Feier gut vorbereiteten Gemeindesaal vor.

Der Püchersreuther Kirchenvorstand servierte dazu eine deftige Brotzeit. Doch bevor gegessen wurde, eröffnete Pfarrer Michael Kelinske den Abend mit einer Andacht. Er stellte dabei einen Gebetsvers in den Mittelpunkt, der auf eine Bibelstelle aus dem Buch des Propheten Jesaja zurückgeht: "Mein Name steht geschrieben, Herr Christ, in deiner Hand. Was will ich mich betrüben, mein Kreuz ist dir bekannt."Der Pfarrer erinnerte an die vielen schönen Ereignisse im vergangenen Jahr, hob aber hervor, dass es auch traurige Momente gab. "Und beim Blick in die Zukunft unserer Pfarrei wird es wohl 2018 auch wieder ähnlich spannend werden", sagte Kelinske. "Da klingen die Worte des Gebets und sprechen einem Mut zu. Gerade wenn uns Sorgen plagen, dürfen wir sicher sein, dass Jesus Christus mit seiner Aufmerksamkeit uns in seiner Hand hält." Pfarrer Kelinske dankte allen Helfern für ihr außerordentliches persönliches Engagement in der Pfarrei. Mit einem Gebet und dem Lied "Nun danket alle Gott" wurde zum Essen übergeleitet. Rasch waren die Platten mit reichlich Schinken, Käse, Würsten und kaltem Braten serviert. Rundum zufrieden betrachteten die Helfer der Kirchengemeinden im Anschluss die von Kai Dämmer vorbereitete Fotopräsentation mit den "Highlights" des vergangenen Jahres. Neben den vielen Gottesdiensten stachen 2017 das Gemeindefest in Wildenau, der Ausflug zur Partnergemeinde nach Tepla in Tschechien und die Fahrt zur Firma Rincker, die für die Püchersreuther Kirche eine neue Glocke gegossen hat, in besonderer Weise heraus. Mit einem "Vater Unser" wurde der gemeinsame Abend beschlossen. Noch lange nach dem offiziellen Teil blieben die meisten sitzen, um sich in Gesprächen in lockerer Runde weiter auszutauschen.