Vermischtes Plößberg

27.06.2017

21

0 27.06.201721

Das Gelände rund um Rathaus, Kultursaal und Grundschule ist ein großer Marktplatz mit vielen Ideen und Angeboten für junge Leute. Auch die Feuerwehr rückt aus, was aber diesmal durchaus Freude auslöst.

Baum gepflanzt

Gelungenes Treffen

(lk) Sieben Stunden lang gab es beim 18. Kreisjugend- und Familientag des Landkreises Tirschenreuth ein abwechslungsreiches Angebot. Michael Haubner, Jugendbeauftragter der Gemeinde Plößberg, begrüßte Gäste und Besucher und stellte das Rahmenprogramm vor. Die beiden Schirmherren, Landrat Wolfgang Lippert und Bürgermeister Lothar Müller, eröffneten die Veranstaltung. Den Festakt umrahmten der Aquaria-Kinderchor Plößberg und die Jazz-Combo der Kreismusikschule unter Leitung von Ulli Schmutzer.Anschließend gab es auf der Bühne ein buntes Programm. Mit von der Partie waren die Faschingsgesellschaft Plößberg, das Therapiebegleithundeteam "Canis adjuvans - der helfende Hund", die Feuerwehr Plößberg, die Grundschule Plößberg, die Kindertagesstätte Regenbogen, die Kreismusikschule und die Jazz-Combo Falkenberg unter der Leitung von Vaclav Eichler.Wolfgang Braun, Bürgermeister von Fuchsmühl, bedankte sich für die Ausrichtung des letztjährigen Kreisjugend- und Familientages in Fuchsmühl und übergab eine Spende von 200 Euro als Zuschuss und Impuls für die örtliche Jugendarbeit an Jugendbeauftragten Haubner. Traditionell pflanzten die beiden Schirmherren den Baumes des Jahres, eine Fichte, auf dem Schulgelände.Während des Nachmittags konnten sich Kinder und Jugendliche an 22 Aktions- und Informationsständen vergnügen. Hier gab es Mitmach-Angebote für alle Altersgruppen. Zum Abschluss fand ein ökumenischer Gottesdienst, mitgestaltet von der evangelischen Jugend und der katholischen Jugendstelle, statt.Eines der Highlights des Programms war eine Schauübung der Feuerwehr Plößberg. Die nachgestellte Bergung eines verunglückten Pkws lockte viele Zuschauer zum benachbarten Gerätehaus der Feuerwehr des Ortes.Ein ökumenischer Gottesdienst mit Kaplan Florian Weindler aus Mitterteich mit musikalischer Umrahmung durch die Kirchenband gab der Veranstaltung einen besinnlichen Abschluss. Ein kurzes Schauspiel der evangelischen Jugend leitete zum Thema "Türen öffnen" hin.Verschiedene Sprecher und Kaplan Weindler verwiesen auf drei wichtige Türen im Leben und betonten, dass Christus der Schlüssel sei. Symbolisch wurde jedem Gottesdienstbesucher zum Abschluss ein Schlüssel übergeben. Mit dem Segen endeten der Gottesdienst und auch der Kreisjugend- und Familientag.Es war zur Freude von Sabine Frank von der Kommunalen Jugendarbeit und Birgit Weininger von der Gemeindeverwaltung ein informatives, lehrreiches und abwechslungsreiches Treffen. Die Veranstaltung, die bis 2015 Kreisjugendtag hieß, findet seit dem Jahr 2000 jährlich abwechselnd in einem anderen Ort des Landkreises Tirschenreuth statt. Veranstalter sind eine Kommune, die Kommunale Jugendarbeit, der Kreisjugendring, die evangelische Jugend im Dekanat Weiden, die katholische Jugendstelle, das Gesundheitsamt und der Initiaktivkreis.Der nächste Veranstaltungsort steht schon fest. 2018 ist die Marktgemeinde Konnersreuth Schauplatz des Treffens.