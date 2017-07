Wirtschaft Plößberg

12.07.2017

0

0 12.07.2017

Dudelsackmusik und Kinderkarussell sorgen am Sonntag auf dem Parkplatz des Möbelhauses für Abwechslung. Doch bei der Gewerbeschau steht natürlich das vielfältige Angebot der Firmen im Vordergrund.

Schönkirch. Ein interessantes Programm mit Vorführungen und vielen Informationen erwartet die Besucher am Sonntag, 16. Juli, von 10 bis 17 Uhr bei der 5. Schönkircher Gewerbeschau auf dem Gelände von Möbel Hösl. Verbunden ist die Ausstellung mit einen verkaufsoffenen Sonntag bei "Möbel Hösl" mit Siemens Kochvorführung in der Küchenabteilung, Polstermöbelabverkauf Ewald Schillig, Ausstellungsküchen-Abverkauf und Messeneuheiten im Wohnbereich. Der Eintritt ist frei. Unter den regionalen Ausstellern finden sich unter anderem die Bundeswehr (Fahrzeuge und Infostand), Automobil GmbH Geuss (Volvo, Renault, Landrover), Enslein und Schönberger (VW und Audi), Spintler Druck Weiden (Werbedrucksachen und Werbemittel), der Hofladen Pschierer aus Konnersreuth (Muldenkipper), das Erdenwerk Gregor Ziegler (Lastwagen mit Langholzbeladung), Holztransporte Wurm (Lkw mit Kurzholzbeladung) sowie Heim und Haus (Wintergärten, Fenster und Türen), Quadcenter Steinwald (Quads), Fahrrad Brunner (Großer Truck mit E-Bike), Der Neue Tag, Infostand Jemako und Thermomix, Marcs-Word-of-figures (Filmfigurenausstellung), Maria Wallintin (Spielzeug und Süßigkeiten). Erstmals dabei sind die Firmen Anhängerwelt Weiden (Anhänger) und die Firma Landtechnik Lindner aus Floß (Traktoren, Rasenmäher und Motorsägen). Mit einem Stand zum Thema Einbruchsschutz ist die Polizeiinspektion Tirschenreuth vertreten. Auch Angelshops aus der Region präsentieren ihr Sortiment.Von 14 und 16 Uhr hat Roland Jezussek mit Klassikern der schottischen Dudelsackmusik seinen Auftritt. Für die Kinder gibt es ein kostenloses Kinderkarussell, eine Kinderhüpfburg und es fährt ein kostenloser Bimmelzug (Petersklausen-Express) die Besucher durch die Ortschaft. Es gibt wieder eine Tombola mit hochwertigen Preisen und ein kostenloses Gewinnspiel (2x 2 Karten für das Exclusive Bora Cooking-Event im originalen Bora-Truck). Der Angelverein Schönkirch versorgt die Besucher wieder mit Essen und Trinken. Ab 11.30 Uhr wird als Mittagessen Schweinebraten mit Beilagen serviert. Des weiteren gibt es Kaffee und Kuchen, Steak, Bratwürste, Fischsemmel, Lachssemmel, Fischburger, Makrele am Steckerl und geräucherte Forellen. Musik durch Alleinunterhalter Conny.