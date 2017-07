Sportliche Sommernachtsfest in Hartmannshof

24.07.2017

Hartmannshof. Eigentlich hätte es Tag- und Nachtfest heißen müssen, das Treiben auf dem Gelände rund um das Sportheim des SV Hartmannshof mit Zelt im Haag. Nachmittags jagten Alt und Jung dem runden Leder nach, bevor es zur gemütlichen Unterhaltung ging. Dabei bewiesen die Alten Herren genauso viel Steh- bzw. Sitzvermögen wie vorher beim Sport.

Auf dem kleinsten Feld wuselte der G-Jugend-Nachwuchs von FC Reichenschwand, SG Am Lichtenstein und SG Weigendorf/Hartmannshof 1 und 2 mit dem Sieg der Reichenschwander über den Rasen. Dieser musste dann die gewichtigeren Akteure der acht AH-Teams aushalten. In zwei Gruppen bestritt Jeder gegen Jeden drei verkürzte Vorrundenspiele. Da kam mancher ins Schwitzen. Die beiden Gruppenersten SG Lichtenstein und Eintracht Hersbruck traten zum Endspiel an, das Lichtenstein mit 4:0 gewann. Weiter platziert waren SV Förrenbach, SG Hartmannshof/Weigendorf, FC Reichenschwand, FC Neukirchen, SV Henfenfeld und SV Altensittenach.Abends nahm das Zelt die Gäste zum gemütlichen Feiern auf. Dabei blieben auch die Anhänger der Teams mit sitzen. Mit kühlem Trunk und Grillschmankerl sowie später einer Bar kam jeder auf seine Kosten.