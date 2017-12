Vermischtes Pommelsbrunn

06.12.2017

06.12.2017

Gut, dass die Friedenskirche so massiv gebaut ist. Die Fenster vibrierten ob der Klangfülle von vier Posaunenchören. Das erinnerte ein bisschen an die Geschichte der Posaunen von Jericho.

Das besondere musikalische Ereignis war der würdige Rahmen für den Gottesdienst zum 70-jährigen Jubiläum des örtlichen Posaunenchors. Die Zahl der Gemeindeglieder konnte mit den vielen Bläsern kaum mithalten. Gemeinsam mit dem Jubelchor ließen die Nachbarn aus Pommelsbrunn, Hohenstadt und Eschenbach ihre Instrumente erschallen. Da musste die Dirigentin Katharina Polster schon auf ein Podest steigen, damit sie von allen zu sehen war. Und sie löste die große Aufgabe mit Bravour.Nach der Begrüßungsintrade hieß Obmann Klaus Haas neben den Chören die beiden Bürgermeister Jörg Fritsch (Pommelsbrunn) und Reiner Pickel (Weigendorf, aktiver Bläser) willkommen. Das örtliche Musikleben vertrat Horst Volkert vom MGV. Die Predigt von Pfarrerin Judith Felsner bezog sich in Vergleichen auf die Lesung von der Befreiung des Apostels Paulus aus dem Gefängnis. Die Lieder der Gemeinde begleitete der große Chor im Altarraum.Den Reigen der Gratulanten eröffnete Reinhard Munker (Eschenbach) als Sprecher der 28 Hersbrucker Bezirkschöre. Er wies auf die biblische Grundlage der Bläser hin, die in den Kirchengemeinden wirken und viele Einsätze bei Gottesdiensten, aber auch im Gemeindeleben absolvierten. Die erfreuliche Jugendarbeit nutzte Obmann Klaus Haas zur Vorstellung von fünf Jungbläsern zwischen zehn und 13 Jahren.Weiter durfte die Ehrung treuer Bläser nicht fehlen. Mit launigen Worten überreichte er jedem Jubilar die Anerkennungsurkunde des Bezirks. Seit zehn Jahren sind Rebecca und Ferdinand Haas sowie Lukas Matzulla dabei. Die gleiche Zeit hat auch die Chorleiterin Katharina Polster hinter sich. Die temperamentvolle Musikerin hatte sich damals schnell zurecht gefunden und hält in ihrer erfrischenden Art sowohl ältere als auch junge Bläser auf Trab. Die musikalische Qualität und die Ausbildung des Nachwuchses klappt bestens. Mit 25 Jahren Bläserdienst wie bei Margita Mergenthaler und Manfred Loos zählt man schon zu den zuverlässigen Stützen des Chors und der Gemeinschaft. Seit Ludwig Pfann Mitte der 70er-Jahre eine große Anfängergruppe ausbildete, blieben davon zwei Aktive übrig als Vorbilder des Chors. Einer davon ist Reiner Pickel, der 40 Jahre am Flügelhorn in der ersten Stimme den Ton angibt.Doch dann wechselte Klaus Haas die Seiten. Er selbst war auch bei dieser Gruppe dabei und ebenfalls nun 40 Jahre die Stütze des Chors. Reinhard Munker zählte neben der Stimme im Chor die lange Zeit als Obmann auf. Der Jubilar war und ist als Organisator und Ansprechpartner verantwortlich für die reibungslosen Proben- und Auftrittstermine mit viel Arbeit hinter den Kulissen.Bürgermeister Jörg Fritsch gratulierte dem Chor zum Jubiläum und dankte für die Mitgestaltung vieler Aktionen. Vom Kirchenvorstand fand Klaus Hämmerl dankbare Worte für den Jubelchor. Für die katholische Gemeinde gratulierte Pfarrgemeinderatsvorsitzende Hilde Mertel mit Anerkennung und Präsent.Dann meldete sich Max Fischer, das letzte Gründungsmitglied, mit einem humorvollen Rückblick auf den damals schweren Start des Chors. Als Anerkennung und Lob für den aktiven Chor samt Nachwuchs spendierte er eine Trompete. Das Schlusswort blieb Katharina Polster vorbehalten, die dem Jubelchor eine weitere gute Entwicklung wünschte und ihren Anteil daran versprach. Das Standkonzert aller Chöre mit auch weltlichen Weisen leitete zum Empfang im Gemeindehaus über.