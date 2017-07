Vermischtes Pommelsbrunn

Hohenstadt. 20 Feuerwehrleute, Polizisten und einen Tierarzt hat am Freitagmorgen ein mächtiger Bulle in Atem gehalten. Überdies sorgte er für Behinderungen im Zugverkehr zwischen Hersbruck und Neuhaus.

Am Freitagvormittag sollte das Tier gegen 6 Uhr in Alfalter auf einen Anhänger verladen werden. Als sich dabei die Chance zur Flucht bot, zögerte der ausgewachsene, 700 Kilogramm schwere Bulle keine Sekunde. Über Wiesen und die Staatsstraße rannte er in ein Wohngebiet in Hohenstadt davon.Auf einem Gartengrundstück direkt neben den Bahngleisen gefiel es ihm wohl, denn dort blieb er stehen. Weil die Gefahr bestand, dass er auf die Schienen gelangen könnte, schränkte die Bahn über mehreren Stunden ihren Zugverkehr stark ein.Der Besitzer des Ausreißers, ein Tierarzt und mehrere Polizeistreifen ließen das Tier erst einmal zur Ruhe kommen. Obwohl die Örtlichkeit dafür nicht gerade die besten Voraussetzungen bot, gelang es dem Veterinär, dem Bullen mit einem Pfeil aus seinem Blasrohr zu betäuben.Dann kam die Stunde von 20 Feuerwehrleuten aus Hohenstadt und Hersbruck. Sie spuckten in die Hände und trugen den schlafenden Riesen unbeschadet in den Tieranhänger. Am Ende einer mehrstündigen, für die Einsatzkräfte und Helfer nicht ungefährlichen Situation stand eine rundum erfreuliche Bilanz: Es wurde niemand verletzt, und es entstand auch kein Schaden.