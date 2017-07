Vermischtes Pommelsbrunn

26.07.2017

0 26.07.2017

Auf der Höhe über Pommelsbrunn finden Besucher eine Jahrhunderte alte Kapellenruine. Sehr viel jünger sind die vielleicht kleinsten Kirwapaare der Welt. Die gibt's dort auch.

Arzlohe. Zur Jakobikirchweih freuen sich viele auf den Gottesdienst in der Kapellenruine Zum heiligen Baum, auf den kleinen, aber feinen Markt auf der Ortsstraße und ganz besonders auf das Austanzen eines Mini-Kirwabaums durch den Kindergarten Gehrestal.Los ging's mit der in der Region üblichen Vogelsuppe im Gasthaus Zur Waldesruh. Am Sonntag mussten die Gläubigen Schirme mitnehmen, als der Kirchweihzug mit den beiden Geistlichen Judith Felsner und Johannes Schroll, den vereinigten Posaunenchören von Pommelsbrunn, Hohenstadt und Hartmannshof, dem evangelischen Kirchenchor und dem Männerchor Pommelsbrunn zur Kapellenruine inmitten der reifenden Felder ging.Die Glocke auf dem hölzernen Glockenturm hieß alle willkommen. Die beiden Geistlichen hielten abwechselnd mit Gebeten und Lesungen, umrahmt von Liedern der beiden Chöre und der Gemeinde, den Festgottesdienst. Pfarrer Johannes Schroll ging in der Predigt auf den Heiligen Jakobus ein, dessen Leben der Weg zu Gott war. Der Segen wirkte vielleicht etwas auf das Wetter ein, das nach und nach aufklarte. So konnte man durch die Marktgasse flanieren.Nachmittags gesellten sich noch die Bergwald-Musikanten dazu, die dann zum Kirwazug riefen. Da hatte sich ein gutes Dutzend an Mädchen in Dirndl und Buben in Lederhosen mit ihren Familien bereitgestellt. Gemeinsam wanderten Kirwapaare und Gefolge zum Baum beim Backofen. Der Nachwuchs machte die ersten Tanzversuche für eine spätere Karriere, während die Erwachsenen Kirwalieder beisteuerten. Als dann ein Signal ertönte, gab es das neue Oberkirwapaar Paula Nürnberger und Ralf Scheler zu feiern.