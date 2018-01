Ausflug aus dem Kinderhort in die Geschäftswelt

17.01.2018

Hartmannshof. Sozusagen ein Vor-Praktikum absolvierte eine neugierige Schar aus dem Kinderhort in einigen Geschäften. Seit vorigem Jahr werden Schüler aus Hartmannshof und Weigendorf im Anbau des Kindergartens "HaWei" nach dem Unterrichtsende betreut.

19 Köpfe zählt derzeit die Hortgruppe "Farbkleckse". Nach dem Mittagessen erledigen die Kinder ihre Hausaufgaben, um dann zu lesen oder zu spielen. Zur Abwechslung hatte das Hortpersonal mit Nadja Gnahn, Gabi Weber und Sabrina Bauer die Idee, sich mit den Kindern in den örtlichen Geschäften umzuschauen. Die Inhaber machten bereitwillig mit. So drängten sich die Schulkinder im Radsport-Laden von Manfred Müller, schauten im Friseursalon Pfann beim Haareschneiden zu und machten den Edeka-Laden samt Lager von Ralf Mederer unsicher. Die Inhaber stellten sich den Fragen der neugierigen Besucher und gaben Auskunft. Weitere Geschäftsbesuche werden folgen.Das Hortpersonal plant bereits jetzt für das Schuljahr 2018/2019. Eltern, die sich für einen der 25 Plätze interessieren, können sich bereits jetzt anmelden. Neben dem persönlichen Besuch geht das auch telefonisch (09154/4126) oder per E-mail (kiga-hawei@web.de).