Vermischtes Pommelsbrunn

10.11.2017

Was wissen wir von Stauden? In Bayern werden damit meist auch Sträucher gemeint, während es sich um die vielfältigen Sorten von mehrjährigen Blühern aller Art in den Beeten handelt. Der Vortrag von Nadine Haßel-Geiger, Vorsitzende des Kreisverbands für Obst- und Gartenbau Hersbruck, war der Höhepunkt des Blumennachmittags beim örtlichen Verein.

Zum Abschluss des Jahrs trifft sich jeden Herbst die Gartlerfamilie. Die Vorsitzende Marga Hirschinger hieß neben ihren Mitgliedern Bürgermeister Jörg Fritsch, die 3. Bürgermeisterin Gabi Bleisteiner und Luise Keller, Ehrenvorsitzende des Kreisverbands willkommen.Von der Spenderseite waren Blumen-Schötz und die Sparkasse dabei. Der rundum große Dank galt allen Mithelfern während des Jahres, die bei den Veranstaltungen unverzichtbar sind. Eine kurze Aufzählung führte über Erde- und Pflanzaktionen, Vereinsausflug, Brunnenschmuck und -fest bis zur Weihnachtsmeile.Diese kurze Bilanz ergänzte Pommelsbrunns Bürgermeister Jörg Fritsch mit der guten Zusammenarbeit. Der Bauhof ist nach wie vor zu technischer Hilfe bereit. Denn es gilt "Was wäre die Gemeinde ohne den fleißigen Verein". Der Blumenschmuck an öffentlichen Plätzen und all den vielen Anwesen und Häusern gibt dem Ort und dem Birgland ein freundliches Gesicht. Man spürt, dass die Bürger dies gerne machen. Im Vereinsleben nimmt man aktiv und gut organisiert teil.Aufmerksam verfolgten die Gartler den Vortrag der neuen Kreisvorsitzenden. Sie stellte sich kurz vor und hatte zum Thema "Stauden" eine bunte Bilderschau mitgebracht. Ihre Tipps reichten von Bodenbeschaffenheit, Standort über Pflege, Auswahl der Beetpflanzen bis zur Überwinterung. Die Fachfrau stellte viele der gängigen Staudengewächse vor und brach eine Lanze für diese Bereicherung der Gärten, vor allem als die so notwendige Bienenweide. Manche Zwischenfrage wurde gleich zufriedenstellend beantwortet.Nach der Kaffeepause, zu der die Frauen viele Kuchen gebacken hatten, wurde der Schar der Blumenpaten und Gießer mit einem Präsent die verdiente Anerkennung zuteil. Danach wurde das reichhaltige Blumen- und Pflanzenbüfett geplündert. Dazu hatte jedes Mitglied beim Kommen ein Los erhalten, mit dem ein Preis verbunden war.