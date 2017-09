Vermischtes Pommelsbrunn

29.09.2017

29.09.2017

Hartmannshof. Das Lutherjahr färbte auch auf das Gemeindefest um die Friedenskirche ab. Ein reichhaltiges weltliches Programm ergänzte den geistlichen Rückblick.

Pfarrerin Judith Felsner predigte im Festgottesdienst über die Entstehungsgeschichte der Christenheit bis hin zu Luther und seinen Thesen. Als tiefgläubiger Christ habe er eine Änderung im kirchlichen Leben bewirken wollen. Er wandelte das Bild vom zornigen zum liebenden Gott. Die Reformation stehe für einen stetigen Wandel, der auch heute andauere. Musikalisch umrahmte die Gruppe Flauvior mit Orgel, Flöte, Geige und Trompete den Gottesdienst. Jugendliche sprachen die Fürbitten.Nach dem Schlusssegen strömten die Besucher auf den Vorplatz. Während die Kleinen die Hüpfburg enterten, stellten sich die Großen für ihre Portion Spanferkel samt Salaten an. Zum Nachtisch hatte die Gruppe Fischstäbchen Crèpes gebacken. Als schönen Zeitvertreib versuchten sich die Besucher an Zierschrift oder am Ausmalen von Bildern. Im Gemeindehaus waren Luthers Thesentür und seine Schreibstube zum Betrachten eingerichtet.