25.10.2017

Bei der Jahresversammlung hat der große Diakonie-Verein eine positive Bilanz gezogen. Der vor einem Jahr erfolgte Umzug in die neue Station in der Seniorenresidenz Hohenstadt führte zu mehr Aufgaben, neuen Mitgliedern und zu einer Verdoppelung des Personals.

Motto: "Helfen und Hören"

569 000 Euro investiert

Auch drei Ehrungen

Pommelsbrunn . (fm) Der Vorsitzende, Pfarrer Gerhard Durst (Eschenbach), freute sich, dass neben vielen Mitgliedern auch Detlev Edelmann (Direktor des Diakoniewerks Altdorf-Hersbruck-Neumarkt), sein katholischen Amtsbruder Roland Klein sowie sein Stellvertreter Pfarrer Georg Pilhofer zu dem Treffen gekommen waren. Der 3. Vorsitzende, Pfarrer Johannes Schroll, war verhindert. Sie alle hatten in der Caféteria Platz genommen und wurden vom Personal mit Kaffee und Kuchen bedient.Matthias Oursin, Dekan im Ruhestand, nahm in seiner Rede Bezug auf den Besuch Jesu bei Martha und Maria. Hier werde klar, dass das Hören auf Gottes Wort wichtiger sei als nur emsige Tätigkeit. Für die Arbeit der Diakonie habe dies das Motto "Helfen und Hören" zur Folge. Vor den Berichten informierte Notar Gerhard Lenz die Zuhörer über das Thema Erben und Vererben. Es gebe ausführliche gesetzliche Bestimmungen, die man zur Vermeidung ungewollter Ergebnisse beachten müsse.Die Willenserklärung müsse immer schriftlich erfolgen, sei es durch ein handgeschriebenes Testament oder eine notarielle Urkunde. Diese sei zu bevorzugen, wenn man bei den vielen Möglichkeiten und Umständen keinen Fehler machen wolle.Der Bericht von Stationsleiterin Manuela Benisch schilderte den Umzug der Station von Pommelsbrunn in die neuen Räume des Erdgeschosses der Seniorenresidenz. Im guten Miteinander und mit vielen zusätzlichen Stunden sei dies gelungen. Das gelte auch für die Einarbeitung. Durch die neuen Aufgaben (24-Stunden-Bereitschaftsdienst, mehr Pflegebedürftige) habe sich das Personal auf 18 Schwestern verdoppelt.Pfarrer Pilhofer stellte die Frage nach Satzungsänderungen. Diese seien aber noch nicht ausgereift. Deshalb wurde dieser Punkt auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Es folgte der Bericht von Kassier Georg Mertel. Für die drei Bereiche Verein (347 Mitglieder), Pflegebetrieb und Badhaus vermeldete er gute Ergebnisse. Im Diakoniebereich stachen die Investitionen (Eigentumserwerb der Räume in der Seniorenresidenz) mit 569 000 Euro hervor. Die positiven Berichte nahm auch Pommelsbrunns Bürgermeister Jörg Fritsch zur Kenntnis. In seinem Grußwort sprach er seine Anerkennung für den Mut zur Investition in die neuen Räume aus. Die Gemeinde habe dies stets befürwortet und unterstütze die Diakonie weiterhin. Sie sei mit ihrem wertvollen Dienst für die Menschen da.Vorsitzender Gerhard Durst wies beim Ausblick auf das 40-jährige Bestehen des Vereins im nächsten Jahr hin. Es wird am 10. Juni mit einem ökumenischen Festgottesdienst gefeiert. Zudem stehen 2018 die Neuwahlen des Vorstands an. Für das vergangene Jahr dankte er seinen Vorstandskollegen, den Ausschussmitgliedern und den Mitarbeitern für ihre guten Dienste, besonders für die Zusatzarbeit beim Umzug.Drei Frauen wurden für ihre treuen Dienste geehrt: Elke Schöpf ist seit zehn Jahren dabei, Christine Pickel und Manuela Benisch sind das seit 20 Jahren. Die Präsente des Vorstands ergänzte Ausschussmitglied Karin Süß mit Gedichten aus eigener Feder.