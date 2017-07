Vermischtes Pommelsbrunn

27.07.2017

Zwei Fliegen schlug die Feuerwehr Hartmannshof mit einer Klappe. Auf die Übergabe ihres neuen Mannschaftstransportwagens (MTW) ließ sie am nächsten Tag das Dorffest folgen. So brauchte sie ihre Halle nur einmal leer zu räumen.

Hartmannshof. Geschmückt mit Girlanden, wartete der MTW auf die Segnung. Pfarrerin Judith Felsner und Pfarrer Roland Klein vollzogen sie. Musikalisch begleitete der Posaunenchor mit Katharina Polster den kirchlichen Akt.Der Kauf des neuen Fahrzeugs sei wegen der Reparaturanfälligkeit des Vorgängers notwendig geworden, erklärte Bürgermeister Jörg Fritsch. Die Gemeinderäte genehmigten die Ausgabe von 60 000 Euro, um die Wehr auf modernstem Stand zu bringen. Landrat Armin Kroder hielt das Geld für gut angelegt. Für die Nachbargemeinde Weigendorf gratulierte Bürgermeister Reiner Pickel. Kommandant Thorsten Brunner schilderte die Hintergründe des Kaufs und die Ausstattung, die zur Verkehrssicherung nötig ist. Neben dem staatlichen Zuschuss von 12 500 Euro habe sich auch der Feuerwehrverein an der Finanzierung beteiligt. Die symbolische Schlüsselübergabe vom Bürgermeister an den Kommandanten beendete den Festakt.Zum Dorffest pilgerten ab dem frühen Nachmittag die Hartmannshofer zum Platz am Feuerwehrhaus. Dort wartete auf sie ein Infostand mit dem aktuellen Hinweis auf die gesetzlich vorgeschriebenen Rauchmelder. Die vielen kleinen Gäste bekamen einen Luftballon, an den eine Adresskarte gebunden wurde. Ein großes Hallo gab es dann, als der Pulk im Himmelsblau verschwand.Für die etwas größeren Zuschauer zeigte der Fachmann Wolfgang Fürst, wie untauglich der Versuch ist, einen Fettbrand mit Wasser zu löschen. Zum gemütlichen Beisammensein bei Speis und Trank lieferten die Musikanten Hans und Hartl den unaufdringlichen Nachtisch.