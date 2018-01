Vermischtes Pommelsbrunn

17.01.2018

5

0 17.01.2018

Hartmannshof . Jeden Montagmorgen breiten sie im Gemeinschaftsraum des evangelischen Gemeindehauses die Schaummatten auf dem Boden aus. Eine Stunde arbeitet die Damengruppe um Kursleiterin Karin Müller bei Pilates-Übungen an ihrer Fitness - und das seit nunmehr zehn Jahren. Diese Art des Muskeltrainings bezieht den ganzen Körper, vornehmlich aber dessen "Powerhouse" - die Mitte - ein und stärkt gezielt die Tiefenmuskulatur. Dabei werden auch die kleinsten Muskeln mit erfasst. Zudem wendet man eine spezielle Atemtechnik bei den dynamischen Übungen an. Die Untergruppe des SV Hartmannshof startete vor zehn Jahren und lockt seither Damen aus dem Ort und Umland an, etwas für ihre Gesundheit und das Wohlbefinden zu tun.