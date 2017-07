Vermischtes Pommelsbrunn

14.07.2017

Das Vorgeschichtsmuseum im Urzeitbahnhof hat den freien Sonderraum mit einer neuen Ausstellung belegt. Infotafeln, Relikte und Urkunden stellen das "eiserne Zeitalter" in unserer Region dar.

Bergbau und Eisenverhüttung hat im Bergland an der Grenze zwischen Franken und der Oberpfalz eine lange Tradition. Bei der nachgeschobenen Vernissage der neuen Ausstellung kam dies deutlich zum Ausdruck.Kurt Tausendpfund sprach als Vorsitzender des Fördervereins von einem Zeugnis alter Kultur. Sie entwickelte sich mit der zunehmenden Verbreitung von Metall für Waffen und Werkzeuge. Anschaulich macht das die Kopie eines Schwertfunds um 800 v. Chr. bei Unterkrumbach. Dieses Schaustück leitet über zu den Anfängen der Verhüttung von Erz in sogenannten Rennöfen, um Eisen zu gewinnen.Bei der Beratung zur Ausstellung war auch 2. Vorsitzender Professor Dr. Ludwig Reisch aktiv. Für Landrat Armin Kroder passt die Sammlung zum inzwischen bekannten Museumsbestand mit dem bisher ältesten Fund eines Neandertal-Zahns und vielen Relikten aus der Vorzeit. Pommelsbrunns Bürgermeister Jörg Fritsch merkte an, dass die Präsentation einen neuen Anziehungspunkt darstellt. Dies sei auf das Engagement von Museumskurator Werner Sörgel zurückzuführen, der mit großer Sachkenntnis und Eifer das Material beschafft hat.Dann kam Sörgel selbst zu Wort, der ausführlich das "Ruhrgebiet des Mittelalters" um Sulzbach-Rosenberg und Auerbach mit der Ausbreitung in die fränkische Region erläuterte. Bereits die Kelten in der vorchristlichen Zeit hatten auf ihrer Siedlung Houbirg die Verhüttung praktiziert. Das Erz dazu wurde im Tagebau gewonnen, wie noch sichtbare Trichtergruben (Pingen) bei Deinsdorf beweisen. Die Bedeutung des Eisens für den menschlichen Gebrauch wuchs. Bei seiner Bearbeitung half später die Wasserkraft. Die Besitzer eines Eisenhammers wurden reich, wie viele Hammerschlösschen zeigen. Das Ende kam im späten Mittelalter, als die Rennöfen die Gegend durch ihren Holzverbrauch waldlos gemacht und sich selbst die Existenzgrundlage entzogen hatten.Die Ausstellung ist bis Dienstag, 31. Oktober, zu sehen. Kindern dürfte auch die Fossiliensuche in einem nahen Geröllhaufen einen Museumsbesuch schmackhaft machen.