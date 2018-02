Spende an Straßenambulanz Nürnberg

Vermischtes Pommelsbrunn

09.02.2018

Wenn wir bei uns in ärztliche Behandlung müssen, legen wir die Gesundheitskarte vor. Damit wird die Versicherung bestätigt. Doch was ist mit den Menschen ohne Karte? Angefangen von Obdachlosen über Verarmte gibt es viele ohne Versicherungsschutz. Hier springt im Großraum Nürnberg die "Straßenambulanz Franz von Assisi", eine Unterabteilung der Caritas, ein. Neben dem "Arzt vor Ort" in der Straßburger Straße 14 gibt es Beratung, Verteilung von Lebensmitteln und den Tagestreff. Die finanzielle Ausstattung ist nicht überragend, Spenden sind gern gesehen. Von dieser Einrichtung erfuhr Hilde Mertel, Vorsitzende des Pfarrgemeinderats von Pommelsbrunn. Sie hatte noch den Erlös aus der Abgabe der geweihten Kräuterbüschel beim Patrozinium der Heldmannsberger Kirche Mariä Himmelfahrt in Verwahrung.

Eine Frauengruppe hatte im Gewächshaus von Lilo Bumm an die 200 dieser Blumengebinde angefertigt. Den Betrag von rund 800 Euro rundete Pfarrer Roland Klein auf einen Tausender auf. Roland Stubenvoll als Leiter der Straßenambulanz kam nur zu gerne für die Spendenübergabe ins Pfarrhaus.