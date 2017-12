Weihnachtsmeile in Hartmannshof

10.12.2017

Abgegrenzt vom Verkehr auf der B 14 gab es auf dem Platz neben dem Feuerwehrhaus am westlichen Ortsrand eine kleine Budenansammlung. Diese gehörte zur Weihnachtsmeile der ARGE örtlicher Vereine und Gruppen, die den Besuchern, darunter viele Familien mit Kindern, nette Gespräche bei Glühwein und Kinderpunsch (Kirwapaare) oder der stärkeren Feuerzangenbowle (FCN-Fanclub Himmelhunde) bot. Wer nach der Stärkung mit Bratwurstsemmeln und Getränken (FFW-Jugend) etwas Süßes genießen wollte, fand schokierte Früchte beim HSV, Crêpes bei den "Fischis" (evangelische Jugend) oder Waffeln beim Kindergarten HaWei. Für Adventsschmuck empfahlen sich Blumen-Schötz und für warme Stricksachen jeder Art die Damen des Strickclubs. Eine Bilderschau im Info-Zelt der ARGE beeindruckte. Abends spielte der Posaunenchor unter Leitung von Katharina Polster. Die Gelegenheit nutzte ARGE-Manager Michael Müller zur Übergabe einer Spende von 250 Euro an den Chor aus Anlass dessen 70-jährigen Jubiläums. Abseits vom Trubel hatte der Obst- und Gartenbauverein die Kinder in den Schulungsraum zum Basteln eingeladen.