Bauernbühne gastiert am Freitag/Samstag zum zwölften Mal in Poppenricht

Freizeit Poppenricht

15.04.2018

Seit über zehn Jahren sind die beiden Aufführungen der Haagerthaler Bauernbühne aus dem Poppenrichter Veranstaltungskalender nicht mehr wegzudenken.

Auch heuer treten die Schauspieler um Regisseur Hubert Schuster in der Schulturnhalle auf - zum inzwischen zwölften Mal. Diesmal geben sie das Stück "Da Himme wart net" zum Besten - eine geist-reiche Komödie in drei Akten von Markus Scheble und Sebastian Kolb.Organisator ist erneut die Landjugend Poppenricht, sie sorgt auch für das leibliche Wohl der Gäste. Die Aufführungen am Freitag/Samstag, 20./ 21. April, beginnen jeweils um 19.30 Uhr. Karten zum Preis von neun Euro gibt es in der Haargalerie (Lohstraße 28) in Poppenricht. Für beide Vorstellungen sind noch Tickets verfügbar.Zum Stück: Der Polizeibeamte Stelzl ist gestorben und sitzt im himmlischen Wartezimmer. Bevor er ins Paradies darf - so die himmlische Regel - ist noch eine letzte Aufgabe zu erfüllen. Im Fall Stelzl heißt das, er muss hinunter und den soeben verstorbenen Schreinermeister Bömmerl abholen und heraufbringen. Schon fast enttäuscht von der Leichtigkeit dieses "Laufburschen-Jobs" macht er sich auf den Weg.Er ahnt dabei noch nicht, dass es sich bei diesem Auftrag um eine ziemlich harte Nuss handelt, und dass er selbst vom Jenseits aus noch einmal ein Verbrechen verhindern muss.