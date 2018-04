Bürgerfest am Dorfplatz mitten in Traßlberg

Freizeit Poppenricht

29.04.2018

11

0 29.04.201811

Traßlberg. Bei strahlendem Sonnenschein eröffnete Bürgermeister Franz Birkl das Bürgerfest am Dorfplatz mitten in Traßlberg. Große politische Entscheidungen werden laut Birkl in Berlin oder München getroffen. Die Beschlüsse in der Kommunalpolitik aber spiegelten den Alltag und die Lebensqualität der Bürger wider, etwa Kinderbetreuung, wohnortnahe Schule oder Angebote für Senioren und zur Freizeitgestaltung. Birkl dankte allen, die sich neben Beruf und Familie ehrenamtlich für das Wohl ihrer Mitbürger engagierten und beispielsweise die Besucher des Bürgerfests gut versorgten. Die Landtagsabgeordneten Harald Schwartz und Reinhold Strobl sprachen ebenso Grußworte wie Landrat Richard Reisinger, der meinte, dass die vergangenen 40 Jahre gezeigt hätten, dass Poppenricht und Traßlberg gut zusammenpassen. Umrahmt wurde die Eröffnungsfeier vom Gesangsverein Traßlberg. Dann startete auch gleich die Abteilung Lauftreff des Sportvereins Poppenricht den Kinderlauf mit 30 wieselflinken Kids, die aus Richtung Wertstoffhof zum Festplatz sprinteten. Bild: gf