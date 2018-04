Chor-Wochenende in Ensdorf

25.04.2018

Der Kinder- und Jugendchor St. Michael Poppenricht verbrachte ein Wochenende im Haus der Begegnung im Kloster Ensdorf. Leiterin Regina Probst probte mit den knapp 40 Kindern für anstehende Auftritte in der Gemeinde. Martina Weiß und Kerstin Tischner bastelten mit den jungen Sängern Schlüsselanhänger und Holznagelbilder. , während Isabell Dietrich, Martina Böhm und Inge Schulz einen Zirkus-Abend vorbereiteten. "Manege frei" hieß es dann am Samstag und die Kinder gaben als Clowns, bei Tier-Shows, Tanzeinlagen und Gesang ihr Bestes. Das Musizieren beim Erstkommuniongottesdienst in Ensdorf bildete den Abschluss des Wochenendes. Bild: exb