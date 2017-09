Freizeit Poppenricht

03.09.2017

Über den Erfolg ihres Ferienprogramms freuten sich die Poppenrichter Drei-Mohren-Schützen. 24 Kinder fanden den Weg ins Schützenheim, wo sie unter fachkundiger Anleitung der Betreuer den Schießsport kennenlernten. Großen Spaß machte den Kindern dabei das Lichtgewehr, ein Gewehrsimulator für den PC, der mit professioneller Ausstattung ein ungefährliches Herantasten an den Sport ermöglicht. Am Ende wurde, getrennt nach Altersgruppen, in einem kleinen Wettkampf das Erlernte in die Tat umgesetzt. Dabei war das Ergebnis freilich nicht so wichtig, erhielt doch jedes Kind einen kleinen Preis und eine Urkunde als Anerkennung. Für die Sieger gab es darüber hinaus noch Gutscheine. Schießpausen wurden mit Geschicklichkeitsspielen zum Thema Zielen und Getränken überbrückt. Bild: exb