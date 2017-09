Freizeit Poppenricht

04.09.2017

04.09.2017

24 Kinder und 7 Betreuer machten sich auf Initiative der Siedler- und Eigenheimergemeinschaft Poppenricht als Ferienprogramm auf nach Zirndorf, um den dortigen Playmobil-Funpark zu erkunden. Bei bestem Ausflugswetter ließen die verschiedenen Fahrgeschäfte die Kinderaugen strahlen. Auch die unterschiedlichen Themenwelten, wie der Bauernhof, in dem Kühe gemolken werden konnten, oder auch die Goldmine, in der die Kinder nach Gold suchten und es in einer Schatzkiste mit nach Hause nehmen durften, war einer von vielen Besuchermagneten. Anlaufpunkte waren auch das Piratenschiff und das Westerndorf. Zur Mittagszeit spendierte die Siedlergemeinschaft am Wasserspielplatz ein Picknick. Nach dem erlebnisreichen Tag wurden die Kinder wieder von ihren Eltern in Empfang genommen.