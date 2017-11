Freizeit Poppenricht

24.11.2017

Alljährlich beendet der Lauftreff Poppenricht die Saison Mitte November mit einem Spaghetti-Essen. Gleich zu Beginn hob Spartenleiter Peter Dirschedl das Engagement junger Leute aus den eigenen Reihen hervor. Jasmin Fiedler, Benedikt und Lukas Flierl, Andreas Füger, Martin Gebhardt und Marina Windisch hätten abwechselnd das wöchentliche Lauftraining vorbereitet und geleitet.

Anschließend blickte Dirschedl auf ein "erfolgreiches Läuferjahr" zurück, wenn auch es untypisch mit einem gut besuchten Preisschafkopf eröffnet worden sei. Beim Landkreislauf Anfang Mai starteten je zwei Damen- und zwei Herrenmannschaften, die sich gut platziert hätten (Damen 1 Platz 7; Damen 2 auf Platz 27; Herren 1 auf Platz 32, Herren 2 auf Platz 90 jeweils in der Gesamtwertung). Das sei jedoch nur der Auftakt zu weiteren Erfolgen gewesen. So erliefen sich die Jugendlichen Fiona und Marina Windisch jeweils einen ersten Platz beim Landkreiscup, ihr Vater, Horst Windisch, belegte in seiner Altersklasse den 2. Platz.Auch beim Freundschaftsmarathon Weiden-Amberg war der Lauftreff dabei. Drei Teams starteten in der Kategorie Run and Bike Damen, zwei bei Run and Bike Mixed. Beim Marathon lief Uwe Markert in der beachtlichen Zeit von 3:25 Stunden auf Platz 15. Die Saison wurde Mitte November mit dem AULA-Benefizlauf abgeschlossen, an dem nur zwei Poppenrichter teilnehmen konnten. Daneben bot der Lauftreff ein umfassendes Kulturprogramm an und das Ablegen von Sportabzeichen.