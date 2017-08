Freizeit Poppenricht

02.08.2017

Traßlberg. Unter dem aufmerksamen und strengen Blick der drei Schiedsrichter absolvierten neun Feuerwehrmänner der FFW Traßlberg erfolgreich das Leistungsabzeichen "Die Gruppe im Hilfeleistungseinsatz".

Sie stellten dabei unter Beweis, dass sie in der mehrtägigen Ausbildung unter der Leitung von Kommandant Max Rösch und Sebastian Wallner den sicheren Umgang mit Rettungsschere und Spreizer sowie das Bergen von verletzten Personen erlernt hatten.Besonderes Lob sprach Kreisbrandrat Fredi Weiß Pfarrer Dominik Mitterer aus, der ebenfalls am Leistungsabzeichen teilnahm. Es sei "eine tolle Geste", dass sich ein Pfarrer am aktiven Feuerwehrleben in seiner Pfarrgemeinde beteilige.