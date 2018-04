Freizeit Poppenricht

03.04.2018

Über eine mit 24 Schützen äußerst gute Beteiligung am Osterschießen freuten sich bei den Drei-Mohren-Schützen stellvertretender Schießleiter Josef Schmaußer und 2. Schützenmeister Reiner Hoffmann. Nun war Preisverteilung. Über 250 gefärbte Ostereier wurden von teilnehmenden Schützen durch Schießen auf Tonröhrchen herausgeschossen.

Unschlagbarer Sieger war am Ende Helmut Neudecker mit 38 Ostereiern, gefolgt von Willi Kohler mit 33, sowie Günter Himmerer mit 32 bunten Eiern. Den Osterschinken gewann Willi Kohler, hier wurde auf Kegel geschossen. Auf den folgenden Plätzen waren hier Helmut Neudecker und Mario Rudert erfolgreich und erhielten einen Schoko-Osterhasen.Mit lediglich zwei Kegeln ging die "rote Laterne" an Peter Sadlo, der einen Trostpreis erhielt. Als nächstes steht bei den Schützen das Geburtstagsschießen von Hubert Siegert an, das am Dienstag, 10. April beginnt.