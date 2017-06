Freizeit Poppenricht

20.06.2017

Einen Busausflug zur Klosterstadt Waldsassen unternahmen die Poppenrichter Siedlerfrauen. Dort wurde die generalsanierte, mit vielen kunstvollen Stuckarbeiten versehene spätbarocke Stiftskirche besichtigt. Bei einer Führung hörten die Teilnehmer unter anderem, dass es neben der Hauptorgel noch drei weitere gibt. Wegen der hervorragenden Akustik finden während des ganzen Jahres Kirchen-Konzerte statt. Anschließend warf man einen Blick in den Klostergarten, die Bibliothek und die Krypta. Auf der Rückfahrt kehrten die Siedlerfrauen in der Kulturscheune in Elbart ein. Dort gab Besitzer Günter Preuß seinen Gästen einen Einblick in die Entstehung seiner kulturellen Begegnungsstätte. Viel Applaus und Dank gab es für die beiden Organisatorinnen Marga Sadlo und Gertraud Weigl. Bild: exb