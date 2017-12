Freizeit Poppenricht

Traßlberg. Großes Lob hat die Poppenrichter SPD den Verantwortlichen des SVL/Traßlberg ausgesprochen: Mit der Umstellung der Beleuchtung des Trainingsplatzes auf LED tragen sie beispielhaft zum Klimaschutz bei. Die Finanzierung wurde über die Kommunale Klimaschutzinitative des Bundes, den BLSV, die Gemeinde Poppenricht, die Traßlberger Kirwaleut sowie aus Eigenmitteln gestemmt, erklärte SVL-Vorsitzender Thomas Grabinger.

"Kaum lagen die entsprechenden Unterlagen bei der Gemeindeverwaltung, war auch schon der Zuschuss auf dem Konto", freute sich Grabinger über die Zusammenarbeit mit der Gemeinde Poppenricht. Die Bezuschussung durch den BLSV, so Grabinger, gestaltete sich dagegen etwas schwieriger: Die Nettokosten von rund 27 000 Euro, rechnete Grabinger vor, werden sich in etwa 19 Jahren amortisieren. Die Anschaffung sei für den Verein unausweichlich gewesen, da es die alten Quecksilberdampflampen nicht mehr gibt. Mit einer Verbrauchsreduzierung von fast 50 Prozent sei eine große CO2-Reduzierung zu verzeichnen. "Die Beleuchtungssituation auf dem Platz ist gigantisch", sagte Grabinger. "Die Spieler sind begeistert."Nach diesem Projekt, so erklärte Grabinger, seien in nächster Zeit noch weitere Investitionen geplant: "Sowohl die Bewässerungsanlage, deren Umsetzen sehr zeitaufwendig ist, als auch der Austausch des Rasenmähers in einen Roboter, muss angegangen werden." Außerdem solle der Spielplatz attraktiver werden.