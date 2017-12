Kultur Poppenricht

03.12.2017

1

0 03.12.2017

Mit dem kleinen, aber feinen Dorfadvent in Traßlberg - unter der Federführung des Arbeitskreises Dorfadvent & Kultur (AKDK) - wird in der Gemeinde seit einigen Jahren die Adventszeit auf ansprechende Weise eingeläutet. Heuer am Samstag, 9. Dezember, von 16 bis 22 Uhr in der 15. Auflage.

Traßlberg. Ein großer beleuchteter Christbaum, eine bezaubernde Krippe sowie eine festlich geschmückte kleine Budenstadt mit exklusivem Angebot zaubern auf den Dorfplatz einen Hauch an Weihnachtsromantik.AKDK-Sprecher Dietmar Auers ist es erneut gelungen, ein attraktives Programm auf die Beine zu stellen. Beste Voraussetzung liefern Vereine und Privatpersonen, die sich gemeinsam beim Dorfadvent engagieren und daraus eine große Gemeinschaftsaktion machen. Der Dorfadvent öffnet seine Pforten um 16 Uhr.Um 17 Uhr wird er mit den Kapellenglocken offiziell eingeläutet. Der Männergesangverein Traßlberg begrüßt die Gäste mit Advents- und Weihnachtsliedern. Weiter werden die Gitarrengruppe um Günter Vogel und der Kindergarten St Anna den Abend musikalisch bereichern. Die Eröffnung übernimmt Bürgermeister Franz Birkl mit AKDK-Sprecher Auers. Die anwesende Geistlichkeit wird Impulse zur Adventszeit geben.Gegen 17.20 Uhr wird es für die kleinen Besucher spannend: Nikolaus hat sein Kommen zugesagt. Für die braven Kinder im Ort hat er eine süße Überraschung im Gepäck. Weiter erwartet die Besucher eine wunderschöne Krippe, die Helmut und Martha Plößl am Dorfbrunnen aufstellen. Nach dem offiziellen Teil können die Besucher diese bewundern und durch die kleine Budenstadt bummeln, die mit Gebasteltem, Kerzen und Dekos aus unterschiedlichen Materialien sowie Honig, Met und anderen Imkerprodukten überrascht. Für das leibliche Wohl ist mit Bratwürsten, Bauernseufzern, Braten- und Leberkässemmeln, Kartoffeln und Gulaschsuppe sowie Waffeln und Glühwein, Glühprosecco und selbst gemachtem Eierlikör gesorgt.