Kultur Poppenricht

18.12.2017

"Freuet euch, der Herr ist nahe!": Obwohl es heftig schneit und die Straßen noch nicht geräumt sind, wollen viele Freunde der hochklassigen Blasmusik diese Freude mit dem Posaunenchor des CVJM Rosenberg erleben.

"Humanität, Teilhabe, Nachhaltigkeit" Die Tafeln schlagen eine Brücke zwischen dem Überfluss und dem Mangel, indem sie dafür sorgen, dass Lebensmittel nicht im Müll landen. Das Motto der Tafeln ist "Humanität, Teilhabe, Nachhaltigkeit". 800 Haushalte in der Stadt Amberg und im Landkreis mit insgesamt 1100 Erwachsenen und 700 Kindern, davon ein Drittel Flüchtlinge, werden von der Tafel unterstützt. Die Lebensmittel, die an Bedürftige abgegeben werden, sind Spenden von Supermärkten, Bäckereien und anderen Lebensmittelgeschäften. Alle Mitarbeiter sind ehrenamtlich tätig. Aber die Tafel muss Versicherung, für ihre Lastwagen und Miete für ihren Laden bezahlen. (cog)

Sulzbach-Rosenberg/Poppenricht. Zum Glück kamen auch fast alle Bläser nach Poppenricht in die St.-Michaelskirche. Nur ein einziger wagte wegen des Wetters die Anreise aus Erlangen nicht.Der Posaunenchor führte mit seiner Musik vom Advent bis zu Weihnachten. Stücke vom Barock bis zur Gegenwart, Sätze von deutschen und russischen Weihnachtsliedern sowie von amerikanischen Spirituals zeigten, dass die Freude auf die Geburt Christi die ganze Welt bewegt. Die Bläserinnen und Bläser ließen sie aus ihrer Musik strahlen. Der Posaunenchor war in allen Instrumenten gut besetzt. Am Anfang spielte auch Leiter Kurt Lehnerer mit den anderen Trompetern zusammen. Statt seiner dirigierte Daniel Thurner, ein begabter junger Nachwuchsmusiker. Durchdacht und sorgfältig führte er den Posaunenchor. Später übernahm Lehnerer die Stabführung mit eindringlicher Präzision.Feierlich strahlend erklang "Hoch tut euch auf, ihr Tore der Welt" von Christoph Willibald Gluck, dem großen Oberpfälzer Barockkomponisten. Sehr schön waren vier verschiedene Sätze zu "Vom Himmel hoch". Freudvoll, majestätisch, kraftvoll und glückerfüllt, so haben die vier verschiedenen Komponisten Martin Luthers Lied interpretiert, und die Musiker ließen jeden dieser Sätze gleichsam leuchten.Ergänzt wurden die Bläser von Christian Hammerschmidt, der auf der Orgel spielte. Er begleitete abwechselnd mit dem Posaunenchor die Gemeindeglieder und spielte auch solistisch. Tiefgründig war der Choralsatz von Johann Sebastian Bach zu "Nun komm der Heiden Heiland", den der Organist einfühlsam und farbig registrierte. Besonders prächtig und majestätisch war der Satz von "Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude", der schon über die Weihnachtszeit hinaus auf Epiphanias vorausblickte. Hier spielten Hammerschmidt und der Posaunenchor zusammen, und das Blech und die Königin der Instrumente ergänzten sich zu herrlich klingendem Gotteslob. Pfarrer Uwe Markert führte durch das Programm, erläuterte den Hintergrund einiger Stücke und bereitete die Besucher mit Lesungen auf das Christfest vor.Mit kräftigem Applaus bedankten sich die Zuhörer für die wunderschöne Einstimmung auf Weihnachten. Gern folgten sie der Bitte von Pfarrer Markert und füllten am Ausgang die alte Tuba, die die Bläser aufgestellt hatten, mit großzügigen Spenden zugunsten der Amberger Tafel.