Politik Poppenricht

25.07.2017

2

0 25.07.2017

Andreas Otterbein (Kastl), CSU-Listenkandidat für die Bundestagswahl, sprach bei einer Versammlung des CSU-Ortsverbandes Poppenricht. Dabei machte er deutlich, dass ihm vor allem Sicherheitspolitik, aber auch das Thema Entwicklungshilfe am Herzen liege. Als Berufssoldat und Bezirksvorsitzender des Arbeitskreises Außen- und Sicherheitspolitik habe er mit beiden Bereichen in seiner beruflichen wie politischen Tätigkeit tagtäglich zu tun, erklärte er.

Es sei nicht nachvollziehbar, dass der politische Gegner den Abzug von Truppen aus Krisengebieten fordere. Dies sei in der aktuellen Situation nicht anzuraten. Vielmehr müsse der Schwerpunkt auf Stabilisierung gerichtet werden und auf den Ausbau von Infrastruktur.Die besondere Bedeutung der Entwicklungshilfe müsse noch mehr als bisher in die Öffentlichkeit getragen werden: "Jeder in Afrika investierte Euro entspricht dem Gegenwert von 20 Euro, die man hier in Deutschland für Flüchtlinge aufwenden muss", so Otterbein. Im Umgang mit Flüchtlingen müsse immer deutlich sein: "Hilfe wird gewährt, ein Aufenthalt in Deutschland ist aber nicht auf Dauer angelegt."Für Bayern stellte er fest, dass der Freistaat im Hinblick auf innere Sicherheit unangefochten Nummer eins sei und sich den neuen Bedrohungen, insbesondere der Cyber-Kriminalität, aktiv entgegenstelle.Bürgermeister Franz Birkl nannte die Sanierung der Schule und der Kitas als Positivbeispiele kommunaler Politik. "Poppenricht bietet ein sehr gutes Angebot auch schon für die Jüngsten in der Gemeinde. In gleicher Weise werden diverse Angebote für Senioren gut angenommen."