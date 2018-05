Politik Poppenricht

07.05.2018

23

0 07.05.201823

Wie eine grüne Insel mutet noch das neue Baugebiet Auf der Höhe in Witzlhof an. Jetzt kommt die Erschließung, ab nächstem Jahr dürften die ersten Bauherren folgen.

Nicht untätig

Keine Unterrichtung

Gleich zweimal rückte der Ortsteil Witzlhof bei der Gemeinderatssitzung in den Mittelpunkt. Am Rande des Berichts von Klimaschutzbeauftragtem Jürgen Stauber und im Zusammenhang mit der Erschließung des neuen Baugebiets Auf der Höhe. Die vorgesehene Ringstraße dort soll nach übereinstimmender Auffassung der Fraktionssprecher Andreas Kopf (CSU) und Wolfgang Schmidt (SPD) den gleichen Namen wie das Baugebiet tragen.Der von einem Planungsbüro vorgeschlagenen Straßenführung stimmte der Gemeinderat ebenso zu. Als weitere Vorgaben wurden die Barrierefreiheit von Fahrbahn und Gehweg (keine Bordsteinkante, nur mit V-Rinne) und als Gehwegbelag das Pflaster entsprechend dem Vorplatz des Poppenrichter Feuerwehrgerätehauses formuliert. Waltraud Lobenhofer (SPD) sah das bisherige Auswahlverfahren bei der Grundstückvergabe in dem neuen Baugebiet "als unzureichend" an. Wenn mehrere Bewerber nahezu gleiche Voraussetzungen mitbringen, so argumentierte sie, müsste auch unter denen, die in die engere Wahl kommen, eine gerechte Verteilung sichergestellt sein.Die Gemeinde Freudenberg praktiziere beispielsweise ein Auswahlverfahren, das ihren Vorstellungen entgegenkomme. Lobenhofer plädierte deshalb dafür, auch in Poppenricht in diese Richtung zu gehen. Für die Baulandvergabe in Auf der Höhe gebe es einen beschlossenen Kriterienkatalog, setzte stellvertretender Bürgermeister Hermann Böhm (CSU) dagegen. Demnach würden Interessenten bevorzugt, die ihren Wohnsitz in der Gemeinde haben oder hatten oder hier arbeiten. Nach bisherigem Stand gebe es Interessenten, die meisten würden diese Kriterien aber nicht erfüllen. Mit dem Baubeginn der ersten "privaten Häuslebauer" rechnet Verwaltungsleiter Hartmut Gawlik im nächsten Jahr.Nach dem Bericht von Klimaschutzbeauftragtem Jürgen Stauber wird Deutschland seine Klimaschutzziele verfehlen. In Poppenricht werde vor diesem Hintergrund bemerkenswert investiert. Etwa mit der PV-Anlage auf dem Kindergarten in Traßlberg und dessen energetischer Sanierung. Die Heizung sei auf Pellets umgestellt worden und Bauhofmitarbeiter seien mit einem E-Mobil unterwegs. Laut Stauber ist der Stromverbrauch in der Gemeinde reduziert worden. Im Friedhof sogar auf etwa ein Drittel im Vergleich zum Vorjahr. Daneben würden Pelletsheizungen nur ein Zehntel CO2 im Vergleich zu Ölheizungen ausstoßen.Die im Verantwortungsbereich der Gemeinde laufenden PV-Anlagen (Photovoltaik) haben laut Stauber 2016 insgesamt 26 500 kWh (Kilowattstunden) Strom produziert, 2017 etwa 34 000 und für 2018 wird mit über 40 000 gerechnet. Die Gemeinde habe zudem ihren Wasserverbrauch von 1400 Kubikmeter 2016 auf 1238 im vergangenen Jahr senken können. Weitere Energie könne nach der Darstellung des Klimaschutzbeauftragten eingespart werden, wenn die Heizung der Schule auf Pelletsheizung umgestellt würde. An der Stromverbrauch-Schraube würde er mit einer Umstellung auf eine LED-Straßenbeleuchtung drehen. Darüber hinaus erachtet Stauber für sinnvoll, den Stromspeicher im Rathaus aufzustocken, um den kompletten nächtlichen Stromverbrauch mit dem tagsüber erzeugten PV-Strom abzudecken.Außerdem könnten weitere PV-Anlagen auf den Gebäuden der Feuerwehren in Poppenricht und in Traßlberg sowie eventuell auf der Leichenhalle entstehen. Unzufrieden zeigte sich Stauber damit, dass er über eine geplante PV-Außenanlage in Witzlhof nicht informiert worden sei und diesen Umstand aus der Zeitung habe. Außerdem regte er an, dass der Privatinvestor einen Firmensitz in der Gemeinde haben sollte, um in den Genuss der Gewerbesteuer zu kommen. Für das Baugebiet Auf der Höhe sollte zudem der Bebauungsplan die Nutzung erneuerbarer Energien vorschreiben. Staubers abschließender Wunsch: "Ich möchte künftig bereits im Vorfeld in Entscheidungen eingebunden werden, die klimaschutzrelevant sein können."