Politik Poppenricht

31.07.2017

Die Dorferneuerung liegt den Witzlhofern am Herzen. Sie würden gerne erste Ergebnisse sehen. Doch das dürfte noch dauern, hieß es beim "Feierabendseidl" der örtlichen CSU.

Viel passiert

Abstimmung nötig

Traßlberg/Witzlhof. Die Bürger aus Traßlberg und Witzlhof hatten einiges auf dem Herzen, erwies sich bei dem "Bürgergespräch mit Feierabendseidl", zu dem der CSU-Ortsverband Poppenricht-Traßlberg an die Bushaltestelle an der Goethestraße eingeladen hatte. Der Kreisverkehr an der Staatsstraße (St) 2040 beim Netto-Markendiscount, die energetische Sanierung vom Kindergarten St. Anna und die Ausweisung des Neubaugebietes Auf der Höhe in Witzlhof waren ebenso Thema wie die weitere Entwicklung in Sachen Dorferneuerung in Witzlhof.Ortsvorsitzender und stellvertretender Bürgermeister Hermann Böhm begrüßte die Runde und blickte kurz auf die bereits abgeschlossenen, größeren Baumaßnahmen und Investitionen der Gemeinde Poppenricht in den Ortsteilen Traßlberg und Witzlhof zurück. Als Meilensteine beschrieb er die Ansiedelung und Erweiterung des Netto-Marktes in Witzlhof, die Erschließung vom Bau sowie Mischgebiets Sünderbühl.Die Kläranlage in Traßlberg sei abgerissen und der Bauhof an gleicher Stelle modernisiert worden. Über eine Druckleitung nach Amberg-Neumühle werde seitdem das gesamte Abwasser der Gemeinde nach Theuern zur Kläranlage des Abwasserzweckverbandes Amberg-Kümmersbruck geleitet. Der Kindertagesstätte St. Anna, auch darauf verwies Böhm, wurde um eine Kinderkrippe erweitert, für Jugendliche sei zwischen Traßlberg und Poppenricht eine Skateranlage gebaut worden.In Zusammenarbeit mit dem Landkreis konnte zudem der bestehende Wertstoffhof umfassend modernisiert werden, und die Freiwillige Feuerwehr bekam ein neues Tanklöschfahrzeug TLF 3000. Im Zuge der Breitbandoffensive des Freistaats wurde die Versorgung in Witzlhof und Traßlberg optimiert. Jeder Haushalt dort könne nun bei zwei Anbietern leistungsfähige Anschlüsse ordern. Ein lokalpolitisches Thema in der Gemeinde war und ist das Kanal- und Trinkwassernetz. Hier musste in der Vergangenheit viel saniert und erneuert werden. Die mit Abstand größte Maßnahme war die Dorferneuerung in Traßlberg. Zum Schluss seiner Ausführungen hob Böhm das ehrenamtliche Engagement der Bürgerinnen und Bürger in Traßlberg und Witzlhof hervor.Bürgermeister Franz Birkl ging zunächst auf das neue Baugebiet Auf der Höhe ein. In Witzlhof konnten nun alle notwendigen Grundstücke von der Gemeinde erworben werden, auf denen insgesamt 24 Bauparzellen entstehen sollen. Die Vermarktung kann beginnen, sobald alle rechtlichen Hürden überwunden sind und ein verbindlicher Verkaufspreis vorliegt. Auf Antrag der CSU wurde im Gemeinderat im vergangenen Jahr beschlossen, dass Interessenten die ihren Wohnsitz in der Gemeinde haben oder hatten, oder ihren Arbeitsplatz im Gemeindegebiet haben, bei der Parzellenvergabe bevorzugt werden.Aktuell läuft im Kindergarten St. Anna die Energetische Sanierung auf Hochtouren. Insgesamt werden rund 530 000 Euro hierfür verbaut. Die Gemeinde kann mit Zuschüssen aus dem Kommunal-Investitionsprogramm (KIP) in Höhe von 450$000 Euro rechnen. Zudem werden im Gebäude notwendige Sanierungen vorgenommen. Auf das Dach des Kindergartens wird außerdem eine Photovoltaikanlage installiert.Bürgeranfragen unter anderen kamen zu den Themen Dorferneuerung in Witzlhof und der ständig zunehmende Verkehr an der St 2040 beim Netto-Markt. Der Bürgermeister teilte dazu mit, dass die Dorferneuerung Witzlhof beim Amt für ländliche Entwicklung beantragt sei. Eine Zusage liege der Gemeinde aktuell aber noch nicht vor. Die Kreuzung an der St 2040 in Witzlhof ist dem wachsenden Verkehr nicht mehr gewachsen, wurde moniert.Aber eine Lösung, so das Ergebnis bisheriger Überlegungen, könne nur zusammen mit der Stadt Amberg und dem Staatlichen Bauamt gefunden werden, da im Kreuzungsbereich die Gemeindegrenze verläuft und somit die Zuständigkeiten wechseln. CSU-Ortsvorsitzender Hermann Böhm kündigte deshalb an, sich an den Amberger Oberbürgermeister und den Leiter vom Staatlichen Bauamt mit der Bitte um einen gemeinsamen Termin zu wenden. "Sonst kommen wir hier nicht weiter."