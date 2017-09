Politik Poppenricht

25.09.2017

9

0 25.09.2017

Der Brunnen am künftigen Dorfplatz in Poppenricht nimmt Gestalt an. In der Gemeinderatssitzung stellten Hanna Regina Uber und Robert Diem aus Aschach sowie Peter Kuschel aus Etzelwang ihre Entwürfe vor.

Breiten Raum nahm in der Zusammenkunft die Vorstellung der beiden Varianten für den neuen Dorfbrunnen ein, deren Aussehen die Künstler anhand von mit Modellen veranschaulichten. Peter Kuschel schlug zwei übereinander schwebende Figuren auf einem Sockel vor, der in einem rechteckigen Wasserbecken steht. Die Gestalten sollen den Kampf des Guten gegen das Böse darstellen, wobei sich der Erzengel Michael auf das Böse stürzt.Wesentlich ausführlicher war die Präsentation von Hanna Regina Uber. Sie lässt den Erzengel Michael mit dem kleinen grünen Drachen am Arm auf zwei Steinsäulen stehen, die das Simultaneum darstellen sollen und aus denen Wasser sprudelt. Auf eine brutale Tötung des Drachen mit Schwert oder Lanze habe sie bewusst verzichtet, erklärte sie, da anzunehmen sei, dass sich am Brunnen auch viele Kleinkinder aufhalten werden. Der Erzengel halte den Drachen am Arm und neige den Kopf zu ihm. Knapp über zwei Meter seien Sockel und Figur hoch, sie sollten in einem etwa zehn Meter langen und zwischen drei und vier Metern breiten ovalen Becken stehen. Die Kosten beide Entwürfe liegen bei etwa 30 000 Euro.Landschaftsarchitekt David Neidl sprach sich dafür aus, den Künstlern nur die Plastik gestalten zu lassen.Die Pflasterarbeiten und der Wasseranschluss sollten an Fachfirmen vergeben werden.Das Poppenrichter Gemeindeparlament berät nun über die beiden Vorschläge in nichtöffentlicher Sitzung. Sobald das Gremium über den Zuschlag entschieden hat, wird die Öffentlichkeit in einer Bürgerversammlung informiert und kann dabei noch Gestaltungsanregungen einbringen.