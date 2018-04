Politik Poppenricht

18.04.2018

Wenn die Frauen-Union Poppenricht-Traßlberg zu ihrer Jahreshauptversammlung einlädt, kommt auch die CSU-Politprominenz aus der Gemeinde und dem Landkreis gerne.

Für Ziele kämpfen

Gute Zusammenarbeit

Poppenricht/Traßlberg. Neben FU-Kreisvorsitzender Birgit Birner, Bürgermeister Franz Birkl, CSU-Ortsvorsitzendem Hermann Böhm und 3. Bürgermeisterin Gertrud Weigl war auch Landtagsabgeordneter Harald Schwartz der Einladung gefolgt. Claudia Kammerl, Ortsvorsitzende der Frauen-Union, blickte auf die Höhepunkte und Veranstaltungen der vergangenen Monate zurück. Ein großer Erfolg war beispielsweise das Preis-Rommé mit über 100 Teilnehmern im Februar und der Dorfadvent mit Bratensemmeln und Glühprosecco im vergangenen Jahr.FU-Kreisvorsitzende Birgit Birner nannte anlässlich des Weltfrauentages Anfang März die Schwerpunkte, die für die Frauen-Union weiterhin wichtig bleiben. "In vielen Kulturkreisen sind die Frauen viel schlechter gestellt als bei uns. Aber auch hierzulande gibt es noch einige Ziele, für die wir Frauen weiterhin verstärkt kämpfen müssen", forderte Birner.Bisher werde beispielsweise seitens der Politik und den Unternehmen viel getan, für die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, dennoch gibt es hier noch viel zu tun, so Birner. Ebenso sei in der Politik noch Luft nach oben. "Wir müssen es schaffen, mehr Frauen in die Politik zu bringen", unterstrich die Kreisvorsitzende. "Das heißt, wir müssen auch unsere Frau stehen und uns zur Wahl stellen, wenn es Mandate zu vergeben gibt." Erster Schritt sei es dabei, mehr Frauen aus der FU für die CSU gewinnen zu können.Zielführend sei es für Frauen dabei nicht, die Herangehensweisen von Männern zu adaptieren, so der Landtagsabgeordnete Harald Schwartz. "Von Gleichmacherei hat niemand etwas. Frauen und Männer ergänzen sich auch in der politischen Arbeit gegenseitig und jeder bringt seine individuellen Leistungen und sein Können ein." Schwartz kam auch auf die Politik im Bayerischen Landtag zu sprechen: "Wir können zu Recht stolz auf das sein, was wir in den vergangenen Jahren in Bayern und speziell in Amberg und Amberg-Sulzbach erreicht haben. Jetzt müssen wir aber auch zeigen, was wir in Zukunft noch vorhaben und was wir durch unsere Politik noch verbessern können." Der Landtagsabgeordnete lobte zudem das Team der Frauen-Union Poppenricht-Traßlberg um Claudia Kammerl für ihren unermüdlichen Einsatz, sich in ihrer Freizeit für das Zusammenleben in der Gemeinde einzusetzen.Hermann Böhm und Bürgermeister Franz Birkl unterstrichen die enge und erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen dem CSU-Ortsverband und der Frauen-Union. "Ich bin dankbar, dass wir so eine engagierte Frauen-Union bei uns haben, die viele Themen anstößt und uns insgesamt weiterbringt", betonte der CSU-Ortsvorsitzende Hermann Böhm. Die Zusammenarbeit zeige sich etwa am Ferienprogramm, zu dem die Frauen-Union stets einen wichtigen Beitrag leiste, sagte Birkl.